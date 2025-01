Serbia believes in future of Balkans connected by economy, understanding

Аутор: Министарство спољних послова

Дачић је на заједничкој конференцији за новинаре у Палати Србија након састанка са министром спољних послова Грчке Никосом Коцијасом нагласио да грчки народ сматра српски народ себи најближим. Две земље везује историјски дуго пријатељство, поручио је први потпредседник Владе и додао да су премијери двеју земаља разговарали телефоном, и том приликом договорили посету премијера Грчке Алексиса Ципраса Србији. Имамо висок степен сагласности у разним областима, немамо спорних питања са Грчком, а имамо много заједничких ставова, нагласио је Дачић и подсетио на то да је Грчка један од највећих инвеститора у Србији. Према његовим речима, та земља је до сада уложила приближно две милијарде евра, док спољнотрговинска размена износи око 400 милиона евра. Спољнотрговинска сарадња би могла да буде и већа. Постигли смо договор о томе да у наредним месецима направимо техничке тимове који би размотрили ситуацију по областима, као што су економија, образовање, безбедност, спречавање илегалних миграција, култура и слично, саопштио је Дачић. Коцијас је навео да Грчка подржава јачање сарадње са Србијом, али и пут наше земље у ЕУ. Желимо да Србија буде у ЕУ и урадићемо све што је у нашој моћи да подржимо њен пут у Унију и да помогнемо нашим искуством и техничким знањем. С обзиром на то да је Грчка већ дуго чланица ЕУ, њено искуство биће корисно за Србију, поручио је Коцијас. Према његовим речима, подршка Србији није само знак пријатељства, већ и знак подршке култури демократског понашања и визије коју има ЕУ. Зато би добри односи, како је истакао, требало да се развију у свим секторима - у економији, техничким питањима, као и у областима безбедности, правде, образовања, туризма и културе. Пролазимо кроз тежак период, и добра сарадња ће ублажити излазак из тешких тренутака, закључио је министар спољних послова Грчке. Дачић је пренео захвалност Коцијасу на подршци нашој земљи у ставовима и европским интеграцијама, и поновио да је жеља Србије да што брже напредује на европском путу и да се што пре отворе преговарачка поглавља са ЕУ.

