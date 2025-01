Acclaim Energy nombrada como uno de los mejores lugares para trabajar en América Latina en 2024 por Top Companies

Maria José Treviño

Reconocida por tercer año consecutivo en esta prestigiosa lista

MONTERREY, NUEVO LEóN, MEXICO, January 7, 2025 / EINPresswire.com / -- Acclaim Energy ha sido reconocida por Top Companies como uno de los mejores lugares para trabajar en 2024. Este es el tercer año consecutivo en el que Acclaim recibe este reconocimiento, lo que refleja su compromiso constante por fomentar una cultura laboral dinámica, inclusiva y empoderadora, donde los empleados puedan desarrollarse y ser exitosos.“Este prestigioso reconocimiento destaca el compromiso de Acclaim Energy por cultivar una cultura que prioriza el crecimiento profesional, promueve la innovación y fomenta la colaboración. En un sector energético en constante evolución, nuestra mayor fortaleza sigue siendo nuestra gente, quienes impulsan nuestro éxito al brindar un valor excepcional a nuestros clientes”, afirmó María José Treviño , directora general para México y LATAM.John Elder III, CEO y fundador de Acclaim Energy, expresó su gratitud por el reconocimiento: “Desde el primer día, hemos creído que construir una cultura organizacional sólida y empoderar a nuestro equipo son los pilares de nuestra misión para transformar la manera en que las empresas gestionan su energía. Estar en el ranking de Top Companies refleja la dedicación colectiva de todos en Acclaim Energy y refuerza nuestro compromiso con la excelencia, tanto dentro de nuestra organización como en el valor que entregamos a nuestros clientes”.Con más de una década de liderazgo en la industria, Acclaim Energy ha construido una cultura laboral centrada en el empoderamiento, la inclusión y las oportunidades. La empresa ofrece una amplia gama de programas e iniciativas diseñados para apoyar el bienestar de los empleados y fomentar el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. A través de beneficios únicos e incentivos, Acclaim Energy sigue comprometida con crear un entorno donde los empleados puedan sobresalir y prosperar.Acerca de Acclaim Energy:Acclaim Energy es un consultor independiente y especializado, con oficinas en México y Estados Unidos. Ayudamos a las empresas a adoptar un enfoque integral para la gestión estratégica de la energía, permitiéndoles descubrir valor oculto y lograr un crecimiento sostenible. Nuestra oferta integral de servicios incluye adquisición de energía (electricidad y gas natural), gestión de riesgos energéticos, generación distribuida, iniciativas ESG y análisis energético. Con un portafolio de más de 500 clientes, administrando más de 10,000 medidores y gestionando un gasto total en electricidad y gas natural superior a $2,500 millones de dólares.Para más información, visita www.acclaimenergy.com.mx

