2025 年亚洲未来食品大奖拉开帷幕：扩大农业食品创新视野，聚焦增长机会

SINGAPORE, SINGAPORE, January 8, 2025 / EINPresswire.com / -- 久负盛名的第九届亚洲未来食品奖(Future Food Asia Awards)正式启动,该奖项是首屈一指的农业食品科技创业大赛。今年,将选出 10 名杰出的决赛入围者,他们将于 2025 年 5 月 21 日至 22 日,在新加坡盛大举行的亚洲未来食品大会上,展示他们的创新成果。获胜者将获得 100,000 美元的奖金,届时来自亚太地区乃至全球各地的投资者与行业领军企业都将齐聚一堂,共襄盛举。2025 年的赛事主题是 “创新与增长相遇”,反映了该行业在当前全球经济格局中对可扩展创新的高度关注。为深度契合这一关键重点,本届竞赛全面拓展了覆盖范畴:• 来自亚太地区以外的初创公司,通过现有业务或明确的区域部署短期计划证明其市场价值主张令人信服。• 专门针对碳解决方案的新创新和申请者类别,进一步推动农业食品行业的可持续发展工作。申请现已开放,将于 2025 年 4 月 1 日结束。有兴趣的初创企业可以在 Future Food Asia 2025 |亚太地区初创企业创业奖申请 随着亚洲未来食品奖的组织者 ID Capital 与企业和战略合作伙伴一起在亚洲主要首都城市的持续推广,我们将发布进一步的公告,敬请持续关注。关于 ID CapitalID Capital 是一家总部位于新加坡的投资和咨询公司,专注于农业食品科技领域。它专注于高增长与高风险的亚太地区。作为这一垂直领域的先驱,ID Capital于 2016 年推出 Future Food Asia 平台,为促进亚太地区生态系统付出诸多努力、投入大量资本。ID Capital 还是新加坡企业发展局 (Enterprise Singapore) 在农业食品科技领域的 SEEDS Capital 基金的指定合作伙伴。如有进一步查询,请致函 ffaa@idcapital.com.sg

