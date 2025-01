WoodWing versterkt positie in Enterprise Information Management domein door overname van Qonqord

AMSTERDAM, NOORD-HOLLAND, NETHERLANDS, January 7, 2025 / EINPresswire.com / -- WoodWing Group (“WoodWing”), marktleider op het gebied van Enterprise Information Management, heeft strategische partner Qonqord overgenomen. Door de krachten te bundelen met Qonqord, breidt WoodWing haar portfolio van oplossingen uit en versterkt haar lokale aanwezigheid in heel EMEA, waaronder het Verenigd Koninkrijk, de Benelux, Frankrijk en Iberië. Qonqord is de derde add-on overname van WoodWing in de strategische samenwerking met Main Capital Partners (“Main”) sinds 2020.Qonqord, gestart in 2005 en gevestigd in Hilversum (NL), is een leverancier van technologie gedreven consultancy-diensten en value-added softwarecomponenten gericht op het orkestreren van contentmanagement- en workflowprocessen. Met een sterke focus op customer success heeft Qonqord haar naam gevestigd als betrouwbare partner voor een divers klantenbestand verspreid over West-Europa, waaronder wereldwijd erkende merken als Next, DPG Media, Yamaha en Europese overheidsinstanties. De expertise van het bedrijf in het ontwikkelen van value-added add-ons vult het aanbod van WoodWing al jaren aan, wat resulteert in verbeterde oplossingen en diensten voor gezamenlijke klantenEen wereldleider op het gebied van Enterprise Information Management softwareDe regionale aanwezigheid in EMEA stelt WoodWing in staat om dichter bij haar klanten te opereren in haar thuismarkt. Ondanks de overname blijft WoodWing werken met haar wereldwijde netwerk van partners, omdat het een ongelooflijke bron van concurrentievoordeel en schaalbaarheid blijft. Bovendien stelt de combinatie met Qonqord WoodWing in staat om haar aanbod uit te breiden met add-on oplossingen die organisaties in staat stellen om hun inefficiënties op het gebied van content en informatie te verhelpen. Tot slot zal Qonqord's ervaring met het ontwikkelen van add-on oplossingen WoodWing's vermogen om innovatie naar haar klanten te brengen versterken.Hans Fermont, Partner bij Qonqord, kijkt ernaar uit om de krachten te bundelen met het WoodWing team: “WoodWing is een uitstekende strategische match voor Qonqord. We delen een vergelijkbare cultuur en ambities, en we brengen alle experts op het gebied van Enterprise Information en Content Management samen om een nóg sterker aanbod neer te zetten. De integratie vergroot ook de customer intimacy door gebruik te maken van Qonqords nauwe relaties met belangrijke eindgebruikers. Dit diepgaande inzicht in de behoeften van de klant stelt de gecombineerde groep in staat om snel in te spelen op vragen uit de markt, de retentie verder te verbeteren en uit te breiden naar nieuwe verticale markten.”Ross Paterson, Chief Executive Officer van WoodWing, voorziet een waardevolle combinatie met een sterk potentieel om value-added oplossingen te bieden op internationale markten: “De overname van Qonqord is een strategische keuze en een logische stap in de richting van het bouwen van een solide speler binnen het Enterprise Information Management domein. De samenwerking versnelt innovatie, stimuleert cloud-first adoptie en maakt het mogelijk om op maat gemaakte oplossingen te creëren voor sectoren als retail en musea, waar Qonqord al een sterke marktpositie heeft. Ik ben ervan overtuigd dat we met deze oplossingen onze klanten en partners wereldwijd beter van dienst zullen zijn. Ik kijk erg uit naar de samenwerking met Hans, Jeroen en de rest van het Qonqord team.”Sjoerd Aarts, Managing Partner bij Main en voorzitter van de Raad van Commissarissen van WoodWing: “We zijn enthousiast om deze mijlpaal in WoodWings groeistrategie aan te kondigen. In de afgelopen vier jaar van onze samenwerking hebben we met succes een strategie geïmplementeerd die WoodWing in staat heeft gesteld om de internationale uitbreiding van haar oplossingen te versnellen. WoodWing heeft een unieke waardepropositie gecreëerd in het wereldwijde Enterprise Information Management software domein, en we zijn benieuwd om te zien hoe de organisatie nog meer waarde zal blijven leveren aan haar klanten en partners door de zeer strategische integratie met Qonqord.”Over WoodWingWoodWing, opgericht in 2000 en met hoofdkantoor in Amsterdam (NL), heeft zich sinds de oprichting weten te positioneren als wereldleider in het leveren van multichannel Content Management (Studio) en Digital Asset Management (Assets) oplossingen voor uitgevers, bureaus, zakelijke klanten en het MKB. Naast Assets en Studio biedt WoodWing ook andere contentmanagementproducten zoals kwaliteitsbeheer (Scienta) en documentbeheer (Xtendis). Met meer dan 190 werknemers bedient het bedrijf wereldwijd meer dan 1.500 klanten. WoodWing heeft een sterke internationale aanwezigheid met kantoren in Europa, Amerika en Azië. Bovendien werkt WoodWing nauw samen met meer dan 60 partners en heeft het bedrijf klanten in meer dan 100 landen.Over QonqordQonqord, gestart in 2005 en gevestigd in Hilversum (NL), is een leverancier van technologie-gedreven adviesdiensten en softwarecomponenten met toegevoegde waarde, gericht op het orkestreren van contentcreatie-, beheer- en publicatieprocessen. De groep verkoopt en implementeert WoodWing-producten al bijna twintig jaar en is een sterke value-added partner van WoodWing. Naast de wederverkoop en implementatie van WoodWing-producten, levert Qonqord in-house ontwikkelde add-ons die tegelijkertijd met de WoodWing-producten gebruikt kunnen worden. Naast het hoofdkantoor van Qonqord in Nederland heeft het bedrijf lokale kantoren in het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Portugal. Het klantenbestand van het bedrijf van bijna 200 klanten is verspreid over heel West-Europa en omvat tijdschriften, kranten en educatieve uitgevers, maar ook corporate MarCom-afdelingen en retailklanten.Over Main Capital PartnersMain Capital Partners is een toonaangevende software-investeerder in de Benelux, DACH, Nordics en de Verenigde Staten met ongeveer €6 miljard aan vermogen onder beheer. Main heeft meer dan 20 jaar ervaring in het uitbouwen van softwarebedrijven en werkt nauw samen met de managementteams in haar portfolio als strategische partner om winstgevende groei en grotere softwaregroepen te realiseren. Als toonaangevende software-investeerder in Noordwest-Europa en Noord-Amerika, heeft Main 85 medewerkers die opereren vanuit kantoren in Den Haag, Düsseldorf, Stockholm, Antwerpen en een gelieerd kantoor in Boston. Main onderhoudt een actieve portefeuille van meer dan 50 softwarebedrijven. In de onderliggende portefeuille werken meer dan 15.000 medewerkers. Via het Main Social Institute ondersteunt Main studenten met beurzen om IT en Informatica te studeren aan Technische Universiteiten en Hogescholen.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.