WoodWing en Open Connections bundelen krachten voor leidende informatiemanagement-oplossingen in het Verenigd Koninkrijk

LONDON, UNITED KINGDOM, April 1, 2025 / EINPresswire.com / -- WoodWing kondigt vandaag een strategische samenwerking aan met Open Connections om haar krachtige informatie management-oplossing WoodWing Xtendis voor informatie- en documentbeheer beschikbaar te maken voor organisaties in het Verenigd Koninkrijk. Vanwege hun jarenlange expertise in de Britse markt is Open Connections geselecteerd als de ideale partner om de groei van WoodWing te ondersteunen en in te spelen op de uitdagingen van documentintensieve sectoren, waaronder de woningcorporatiesector.WoodWing Xtendis is een flexibel en schaalbaar platform dat is ontworpen om informatiemanagementprocessen te vereenvoudigen en optimaliseren, waardoor organisaties de compliance versterken, operationele kosten verlagen en de samenwerking tussen teams verbeteren. Woningcorporaties en andere organisaties met grote hoeveelheden documenten profiteren van een uitgebreide en gebruiksvriendelijke oplossing die zorgt voor gestroomlijnde workflows en snellere responstijden..“Wij zijn verheugd om met Open Connections samen te werken aan de verdere uitbouw van onze aanwezigheid in het Verenigd Koninkrijk,” aldus Wim Vis, Managing Director bij WoodWing Xtendis. “Hun diepgaande kennis van de lokale markt, met name woningbouwcorporaties en andere documentintensieve sectoren, sluit perfect aan op de kracht van WoodWing Xtendis. Zo kunnen we innovatieve oplossingen bieden die efficiëntie en toegevoegde waarde leveren voor onze gezamenlijke klanten.”“Bij Open Connections zetten we ons in om innovatieve oplossingen te leveren die aansluiten op de uitdagingen van onze klanten,” zegt Richard Rogers, CTO bij Open Connections. “Door de samenwerking met WoodWing kunnen we organisaties in uiteenlopende sectoren—waaronder sociale huisvesting—een eersteklas platform voor document- en informatiemanagement aanbieden, dat niet alleen aan huidige behoeften voldoet, maar ook klaar is voor toekomstige groei.”Over WoodWingBij WoodWing bevrijden we organisaties van hun inefficiëntie op het gebied van content en informatie. Al meer dan twee decennia zijn we een baken van innovatie en bieden we oplossingen voor het stroomlijnen van multichannel publicatie-, kwaliteitsbeheer-, digital asset management- en documentbeheerprocessen. Ons productportfolio is geschikt voor alle sectoren en verbetert de efficiëntie van contentcreatie en informatiebeheer. WoodWing Software is een besloten vennootschap (BV) met het hoofdkantoor in Nederland, kantoren in de VS en Maleisië, commerciële medewerkers in LATAM en een wereldwijd partnernetwerk. Het bedrijf is opgericht in 2000 en heeft wereldwijd meer dan 200 medewerkers in dienst.Over Open ConnectionsOpen Connections is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde IT-dienstverlener, gespecialiseerd in het ontwerpen, implementeren en ondersteunen van datagerichte systemen voor uiteenlopende organisaties. Met een bewezen staat van dienst in zowel de woningcorporatiesector als andere documentintensieve branches richt Open Connections zich op het leveren van duurzame en schaalbare oplossingen, zodat klanten succesvol blijven in een snel veranderend digitaal landschap.

