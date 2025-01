Tecnologia da INFRGY alimentando uma lâmpada e um ventilador Manifestação na Universidade da Caxemira Rádio portátil alimentando lâmpadas

Tecnologia inovadora converte eficientemente radiofrequência em eletricidade

Como o sistema coleta energia eletromagnética do ambiente enquanto transmite energia sem fio, ele está provando ser um meio altamente eficiente de transferência de energia” — Parvez Rishi

SAN FRANCISCO, CA, UNITED STATES, January 7, 2025 / EINPresswire.com / -- INFRGY LLC apresenta sua tecnologia de transferência de energia sem fio para alimentar dispositivos eletrônicos e baterias. O sistema, que capta energia eletromagnética do meio ambiente, foi recentemente demonstrado no Instituto de Tecnologia da Universidade da kashmir.No final do século XIX, os experimentos de Nikola Tesla mostraram que a energia poderia ser transmitida sem fios utilizando um transmissor e receptor de rádio. No entanto, sua visão de um mundo alimentado sem fios foi interrompida devido a limitações tecnológicas da época. A inovação da INFRGY baseia-se no trabalho pioneiro de Tesla, tornando sua visão realidade com a tecnologia moderna de RF.O cofundador da INFRGY, Parvez Rishi, acredita que é o momento certo para a reintrodução da tecnologia. Ele afirma: “Como o sistema coleta energia eletromagnética do ambiente enquanto transmite energia sem fio, ele está provando ser um meio altamente eficiente de transferência de energia. Demonstramos que podemos usar uma pequena quantidade de energia para alimentar vários dispositivos.”Ao contrário dos carregadores sem fio tradicionais, o sistema não exige posicionamento preciso. O sistema da INFRGY supera as limitações das tecnologias de micro-ondas e infravermelho, que necessitam de uma linha de visão direta e são limitadas à transmissão ponto a ponto. A tecnologia de RF não é tão afetada por obstáculos e é capaz de realizar transmissões de longa distância. O sistema da INFRGY é um método prático para alimentar dispositivos sem a necessidade de uma conexão física contínua.O sistema de transferência de energia sem fio da INFRGY foi concebido durante os testes de seu conceito relacionado à captação de energia eletromagnética no Centro de Inovação, Incubação e Empreendedorismo do Campus Zakura da Universidade da kashmir.O ex-governador do Havaí, John Waihee, que atua como consultor do INFRGY, acredita que as inovações farão avançar a aplicação da tecnologia de energia sem fio. Ele afirma: “Esperamos continuar a desenvolver esta tecnologia que unirá os campos do carregamento sem fio e da captação de energia renovável.”

