راديو محمول يُستخدم لإضاءة المصابيح بسهولة. تجربة عملية لتقنية INFRGY داخل جامعة كشمير. راديو محمول يُستخدم لإضاءة المصابيح بسهولة.

تقنية ثورية تستغل ترددات الراديو لتوليد طاقة كهربائية بسلاسة وكفاءة

SAN FRANCISCO, CA, UNITED STATES, January 7, 2025 / EINPresswire.com / -- تُزيح شركة (INFRGY LLC) الستار عن تقنية مبتكرة ضمن مجال نقل الطاقة دون أسلاك، صُممت بقصد تلبية احتياجات تشغيل الأجهزة الإلكترونية وحزم البطاريات بكفاءة لافتة. يقوم هذا الابتكار على مبدأ استخلاص الطاقة الكهرومغناطيسية من البيئة المحيطة، وجرى استعراضه مؤخراً داخل أسوار معهد التكنولوجيا بجامعة كشمير.إبان أواخر القرن التاسع عشر، أظهر نيكولا تسلا عن طريق تجاربه الرائدة أن الطاقة يمكن نقلها دون الحاجة إلى أسلاك، مستخدماً أجهزة إرسال واستقبال تعتمد على موجات الراديو. بيد أن حلمه بعالم يعمل بالطاقة اللاسلكية ظل حبيس القيود التكنولوجية السائدة آنذاك. اليوم، تعيد شركة INFRGY إحياء رؤية تسلا، مستفيدة من تقنية الترددات الراديوية الحديثة لتحويل هذا الحلم إلى واقع ملموس.يؤمن بارفيز ريشي، المؤسس المشارك لشركة INFRGY، بأن الوقت حان لعودة هذه التقنية إلى الواجهة. وفي تصريحه، قال: «لأن نظامنا يستخلص الطاقة الكهرومغناطيسية من البيئة أثناء نقل الطاقة دون أسلاك، أثبت كفاءته غير المسبوقة في الأداء. وبفضل هذا الإنجاز، برهنا قدرتنا على تشغيل أجهزة متعددة باستخدام قدر ضئيل من الطاقة».يتفوق نظام INFRGY على أنظمة الشحن اللاسلكية التقليدية، بكونه لا يتطلب وضع الأجهزة على منصات مخصصة. تقنيته تخطت قيود تقنيات الميكروويف والأشعة تحت الحمراء، المعتمدة على خط رؤية مباشر والمقتصرة على نقل الطاقة بين نقطتين فقط. بفضل تقنية الترددات الراديوية الحديثة المستخدمة، يتعامل النظام بسهولة مع العوائق، وينقل الطاقة لمسافات بعيدة المدى، مما يجعله حلاً عملياً لتشغيل الأجهزة دون الحاجة إلى اتصال مادي مستمر.انبثقت فكرة نظام INFRGY لنقل الطاقة اللاسلكية إلى الوجود، أثناء تجربة اختبار مفهوم استخلاص الطاقة الكهرومغناطيسية، داخل مركز الابتكار ودعم المشاريع وريادة الأعمال بجامعة كشمير، في حرم زاكورا.يرى جون وايهي، حاكم هاواي السابق ومستشار شركة INFRGY، أن ابتكارات الشركة قادرة على إحداث نقلة نوعية ضمن تطبيقات الطاقة اللاسلكية. وصرّح قائلاً: «نأمل مواصلة تطوير هذه التقنية، لأنها تربط بين عالمي الشحن اللاسلكي واستخلاص الطاقة المتجددة».

