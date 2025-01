Visi Nikola Tesla tentang Pemancaran Energi Nirkabel Ditinjau Kembali di Indonesia

Radio genggam yang menyalakan lampu Demonstrasi di Universitas Kashmir Teknologi INFRGY yang memberi daya pada bola lampu dan kipas angin

Teknologi terobosan yang secara efisien mengubah frekuensi radio menjadi listrik

Kami berharap dapat terus mengembangkan teknologi ini yang menjembatani bidang pengisian daya nirkabel dan pemanenan energi terbarukan” — Agam Nusyirwan

JAKARTA, INDONESIA, January 7, 2025 / EINPresswire.com / -- INFRGY LLC memperkenalkan teknologi wireless power transfer untuk menyalakan perangkat elektronik dan baterai. Sistem yang dapat memanen energi elektromagnetik dari lingkungan ini sedang dirintis di Indonesia oleh Agam Nusyirwan dari Jakarta.Pada akhir abad ke-19, eksperimen Nikola Tesla menunjukkan bahwa energi dapat ditransmisikan secara nirkabel dengan menggunakan pemancar dan penerima radio. Namun, visinya tentang dunia bertenaga nirkabel terhenti karena keterbatasan teknologi. Inovasi INFRGY dibangun di atas karya perintis Tesla, membuatnya menjadi kenyataan dengan teknologi Frekuensi Radio (RF) modern.Salah satu pendiri INFRGY, Parvez Rishi, merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk memperkenalkan kembali teknologi ini. Dia menyatakan: “Karena sistem ini memanen energi elektromagnetik dari lingkungan saat mentransmisikan energi secara nirkabel, ini terbukti menjadi cara yang sangat efisien untuk transfer daya. Kami telah mendemonstrasikan bahwa kami dapat menggunakan sejumlah kecil energi untuk memberi daya pada beberapa perangkat”Tidak seperti wireless charging pad yang umum digunakan, sistem ini tidak memerlukan peletakan/objek yang tepat. Sistem INFRGY mengatasi kendala teknologi gelombang mikro dan inframerah, yang memerlukan jangkauan langsung dan terbatas pada pemancaran point-to-point. Teknologi Frekuensi Radio (RF) tidak terlalu terpengaruh oleh penghalang(tembok/perabotan/dll.), sekaligus mampu melakukan pemancaran jarak jauh. Sistem INFRGY adalah metode praktis untuk menyalakan perangkat tanpa penyambungan fisik yang berkelanjutan.Sistem wireless power transfer INFRGY digagas saat menguji konsep terkait pemanenan energi elektromagnetik di Centre for Innovation, Incubation dan Entrepreneurship di Universitas Kashmir, Kampus Zakura.Agam Nusyirwan merasa bahwa inovasi ini akan memajukan penerapan teknologi energi nirkabel. Dia menyatakan: “Kami berharap dapat terus mengembangkan teknologi ini yang menjembatani bidang pengisian daya nirkabel dan pemanenan energi terbarukan.”

