La visión de Nikola Tesla sobre la transmisión inalámbrica de energía revisada

La tecnología de INFRGY alimenta una bombilla y un ventilador Demostración en la Universidad de Cachemira Radio portátil energizando bombillas

Una tecnología innovadora convierte eficientemente la radiofrecuencia en electricidad

Debido a que el sistema recolecta energía electromagnética del entorno mientras transmite energía de forma inalámbrica, está demostrando ser un medio altamente eficiente de transferencia de energía” — Parvez Rishi

SAN FRANCISCO, CA, UNITED STATES, January 6, 2025 / EINPresswire.com / -- INFRGY LLC presenta su tecnología de transferencia de energía inalámbrica para alimentar dispositivos electrónicos y paquetes de baterías. El sistema, que recolecta la energía electromagnética del ambiente, fue demostrado recientemente en el Instituto de Tecnología de la Universidad de Cachemira.A finales del siglo XIX, los experimentos de Nikola Tesla demostraron que la energía podía transmitirse de forma inalámbrica mediante un transmisor y un receptor de radio. Sin embargo, su visión de un mundo alimentado de forma inalámbrica se vio truncada debido a las limitaciones tecnológicas. La innovación de INFRGY se basa en el trabajo pionero de Tesla, haciéndolo realidad con la moderna tecnología de radiofrecuencia (RF).El cofundador de INFGRGY, Parvez Rishi, cree que es el momento adecuado para reintroducir esta tecnología. Afirma: "Debido a que el sistema recolecta energía electromagnética del entorno mientras transmite energía de forma inalámbrica, está demostrando ser un medio altamente eficiente de transferencia de energía. Hemos demostrado que podemos utilizar una pequeña cantidad de energía para alimentar varios dispositivos"A diferencia de las almohadillas de carga inalámbrica tradicionales, el sistema no requiere una ubicación precisa. El sistema INFRGY supera las limitaciones de las tecnologías de microondas e infrarrojos, que requieren una línea de visión directa y se limitan a la transmisión punto a punto. La tecnología de radiofrecuencia RF no se ve tan afectada por los obstáculos, siendo capaz de transmitir a larga distancia. El sistema INFRGY es un método práctico para alimentar dispositivos sin una conexión física continua.El sistema inalámbrico de transferencia de energía de INFRGY se concibió mientras probaba su concepto relacionado de recolección de energía electromagnética en el Centro de Innovación, Incubación y Emprendimiento de la Universidad de Cachemira, Campus de Zakura.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.