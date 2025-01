مهرجان فن رأس الخيمة لعام 2025: يحتفل بالذكريات والفنون والثقافة في شهر فبراير الجاري

© أرشيف مهرجان فن رأس الخيمة © الجزيرة الحمراء قرية التراثية، رأس الخيمة ©مهرجان فن رأس الخيمة × الدار

RAS AL KHAIMAH, UNITED ARAB EMIRATES, January 8, 2025 / EINPresswire.com / -- ● تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم رأس الخيمة، يقام المهرجان السنوي من 31 يناير إلى 28 فبراير 2025.● يحتفل مهرجان هذا العام بموضوع "الذاكرة" ويشيد بجمالها، ويدعو الفنانين إلى رحلة من التأمل والاستشفاء والتواصل.● يتميز هذا المهرجان بعطلات نهاية الأسبوع المحورية والأنشطة الفنية وتجارب الطهي والجولات الإرشادية والعروض الحية والمعارض الفنية.يعود مهرجان فن رأس الخيمة لعام 2025، والذي يعد الاحتفال الأول بالفنون والثقافة في المنطقة، ببطاقة إبداعية متجددة، ويعرض أعمالا لأكثر من 100 فنان إلى جانب برنامج غامر يتميز بالعديد من المناقشات المحفزة للفكر وورش عمل تفاعلية وجولات فنية وتراثية وأفلام وتجارب ثقافية أصيلة.يُفتتح مهرجان فن رأس الخيمة في نسخته الثالثة عشر، برعاية شركة الدار، للجمهور يوم الجمعة الموافق 31 يناير 2025، الساعة 9:00 مساءً في قرية الجزيرة الحمراء التراثية. وباعتبارها آخر قرية متبقية لصيد اللؤلؤ، يوفر هذا الموقع التراثي الخلفية المثالية للمهرجان، حيث يلتقي الإبداع بالتقاليد.تتبنى نسخة هذا العام، تحت إشراف ألفيو توماسيني الحائز على جوائز، "الذاكرة" كموضوع للمهرجان وتدعو الزوار لاستكشاف كيف يشكل الماضي الحاضر ويوجه المستقبل. وتشجع الزوار على التعمق في الذكريات الجماعية والشخصية التي يمكن أن ترتبط بمكان أو شخص أو تجربة أو قصة. بداية من الأعمال التركيبية الكبيرة والقصص السينمائية إلى مغامرات الطهي المستوحاة من التراث، ويحتفل مهرجان هذا العام بقوة التذكر وإعادة الابتكار، ويستعرض الروابط بين الفنانين والجمهور والمجتمعات. ومن خلال احتضان هوية الإمارة باعتبارها "أرض الفرص" وجوهرة مخفية للمغامرة والتاريخ والثقافة، يسلط هذا الحدث الضوء على رأس الخيمة كمركز عالمي للتعبير الفني.الجديد لعام 2025 هو إضافة رواق الذكريات، الذي يدعو الزوار للتجول على طول المنطقة C إلى بيت أحمد بن عمران، حيث يمكنهم الإعجاب بمجموعة مختارة من الأعمال الفنية من الفائزين السابقين في المهرجان. وتبرز أحد المزايا الرائعة الأخرى في حديقة الذكريات ذاتية التأمل، وهي عبارة عن تركيب فني حديث أو "بيت النور" الذي يعكس منازل القرية القديمة، ويمزج بين التاريخ والهندسة المعمارية والحشود الحالية. ويعيد هذا العمل الفني تأهيل القرية من الناحية المفاهيمية من خلال دمج الذكريات القديمة مع التجارب المعاصرة.كما لا ينبغي تفويت تجربة بيلي أوف ذا بيست، وهي تجربة طهي من جنوب أفريقيا حصرية بقيادة الشيف أنوشكا هورن والشيف نيل سوارت. سيقام هذا العشاء لليلة واحدة فقط في الأول من مارس 2025، ويضم قائمة تذوق رائعة لأطعمة من مكونات مستدامة وموسمية. التذاكر متاحة بالحجز المسبق على الموقع الإلكتروني للمهرجان.سيسعد عشاق الطعام بعودة مطعم أنتيكا أستراليس الحائز على جوائز. بقيادة فريق العمل المكون من باولو وكيلي بيكارازي، يعود هذا المطعم المؤقت لعامه الثالث، ويجلب معه تجربة تناول طعام تشوتشاريا الشهيرة من أستراليا. حيث يقدم المطعم المعترف به كواحد من أفضل عشرة مطاعم إقليمية في أستراليا، قائمة فريدة من خمسة أطباق إيطالية/ إماراتية باستخدام مكونات عضوية محلية المصدر من دولة الإمارات العربية المتحدة.تعِد النسخة الثالثة عشر من المهرجان بسلسلة من عطلات نهاية الأسبوع المحورية الخاصة التي تتميز بورش عمل تفاعلية وعروض حية ومحادثات شيقة. وتحدد عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية (31 يناير - 2 فبراير) نغمة الاحتفال الذي لا ينسى بينما تدعو عطلة نهاية الأسبوع "العودة بالزمن" (7 - 9 فبراير) الزوار إلى الانغماس في الماضي. وتعد عطلة نهاية الأسبوع "الاحتفاء بالأسرة والحيوانات الأليفة" (14 - 16 فبراير) مثالية للعائلات ورفاقهم من ذوي الفراء، حيث تقدم تجربة ممتعة وشاملة للجميع. يختتم المهرجان بعطلة نهاية الأسبوع الثقافية (21 - 23 فبراير)، وهي حدث بارز يحتفي بالتقاليد الثقافية الإماراتية والحرفيين والفنانين.للاطلاع على التفاصيل الكاملة وجداول الفعاليات وآخر المستجدات حول مهرجان فن رأس الخيمة لعام 2025، يرجى زيارة https://www.rakart.ae/2025-festival. نبذة عن مهرجان فن رأس الخيمةمنذ إنشائه في عام 2013 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، تطور مهرجان فن رأس الخيمة من تجمع متواضع يضم 30 فنانًا محليًا ناشئًا إلى معرض فني وثقافي رائد في الإمارة. يعرف سابقًا باسم مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية، ويتجاوز مهرجان فن رأس الخيمة الذي أعيدت تسميته الحدود التقليدية، حيث يعمل كمركز إبداعي ديناميكي مخصص لرعاية المواهب، سواء المحلية أو الدولية. ونحن نحقق ذلك من خلال توفير المنح والفصول التدريبية الرئيسية وورش العمل والفعاليات على مدار العام، مما يعزز النمو الفني. وتحتفي الدورة الثالثة عشر من المهرجان، تحت إشراف ألفيو توماسيني الحائز على جوائز، بالجمال المتقن لـ "الذاكرة" كموضوع لها، وتدعو إلى التأمل والاستشفاء والتواصل. وتشمل أبرز الفعاليات معارض فنية تضم أكثر من 100 فنان وعروض حية وورش عمل وجولات إرشادية وتجارب ثقافية، كلها مصممة للاحتفال بالتراث الغني لإمارة رأس الخيمة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.rakart.ae/

