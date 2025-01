Serbia mourns together with Montenegro for innocent victims in Cetinje

Вулин је том приликом поручио да ће Србија учинити све да сваки мигрант буде збринут, нахрањен и под медицинским надзором, што је важно како за њихово, тако и за здравље наше популације. Министар је објаснио да ће на простору Дуванске индустрије Врање – Предузећа за обраду дувана у Прешеву бити успостављен прихватни центар у којем ће мигранти, у складу са законском процедуром, бити збринути када пређу нашу границу и када затраже азил. Вулин је, иако је у Прешеву данас регистровано нешто мање миграната у односу на прошли викенд, када је кроз ово место пролазило њих између 400 и 600, рекао да очекује да ће се тај број током лета и даље повећавати. Према његовим речима, оног секунда када дође до наставка сукоба у Сирији, или до наставка борбе и Ираку или Либији, аутоматски се повећава број ових људи. Вулин је указао на то да званични подаци УН показују да је из Сирије, која је имала 18 милиона становника, избегло 8,7 милиона људи, и прецизирао да је, према подацима Комесаријата за избеглице, од 15. маја до 15. јуна у Полицијској станици у Прешеву регистровано приближно 4.500 миграната. Министар је поновио апел медијима да не емитују непроверене информације, и негирао да међу мигрантима има много болесних. Он је истакао и да је појачана контрола границе и да нема великог броја илегалних прелазака, али и да је држава дужна да прихвати сваког ко дође на званични гранични прелаз и затражи азил. Вулин је председник Радне групе за решавање проблема мешовитих миграционих токова. Задатак те групе јесте да прати, анализира и разматра питања мешовитих миграционих токова у Србији, предлаже мере за решавање уочених проблема, као и да усклађује ставове надлежних државних органа и других институција које се баве питањем мешовитих миграционих токова.

