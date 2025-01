La rivisitata visione di Nikola Tesla della trasmissione di energia senza fili

Radio portatile che alimenta lampadine Dimostrazione presso l'Università del Kashmir La tecnologia di INFRGY alimenta una lampadina e un ventilatore

Una tecnologia innovativa converte in modo efficiente la radiofrequenza in elettricità

Abbiamo dimostrato che possiamo utilizzare una piccola quantità di energia per alimentare più dispositivi” — Parvez Rishi

SAN FRANCISCO, CA, UNITED STATES, January 6, 2025 / EINPresswire.com / -- INFRGY LLC presenta la sua tecnologia di trasferimento di energia wireless per alimentare dispositivi elettronici e batterie. Il sistema, che raccoglie l'energia elettromagnetica dall'ambiente, è stato recentemente dimostrato presso l'Istituto di Tecnologia dell'Università del Kashmir.Alla fine del XIX secolo, gli esperimenti di Nikola Tesla dimostrarono che l'energia poteva essere trasmessa in modalità wireless utilizzando un trasmettitore e un ricevitore radio. Tuttavia, la sua visione di un mondo alimentato in modalità wireless è stata interrotta a causa delle limitazioni tecnologiche. L'innovazione di INFRGY si basa sul lavoro pionieristico di Tesla, rendendolo una realtà con la moderna tecnologia RF.Il cofondatore di INFRGY, Parvez Rishi, ritiene che sia il momento giusto per reintrodurre questa tecnologia. Afferma: “Poiché il sistema raccoglie l'energia elettromagnetica dall'ambiente mentre trasmette l'energia in modalità wireless, sta dimostrando di essere un mezzo altamente efficiente di trasferimento di energia. Abbiamo dimostrato che possiamo utilizzare una piccola quantità di energia per alimentare più dispositivi”.A differenza dei pad di ricarica wireless tradizionali, il sistema non richiede un posizionamento preciso. Il sistema INFRGY supera i vincoli delle tecnologie a microonde e a infrarossi, che richiedono una linea di vista diretta e sono limitate alla trasmissione punto a punto. La tecnologia RF non è influenzata dagli ostacoli, ma è anche in grado di trasmettere a lungo raggio. Il sistema INFRGY è un metodo pratico per alimentare i dispositivi senza una connessione fisica continua.Il sistema di trasferimento di energia wireless di INFRGY è stato concepito durante la sperimentazione del loro concetto correlato di raccolta di energia elettromagnetica presso il Centro per l'Innovazione, l'Incubazione e l'Imprenditorialità dell'Università del Kashmir, Zakura Campus.L'ex Governatore delle Hawaii John Waihee, che funge da consulente di INFRGY, ritiene che le innovazioni faranno progredire l'applicazione della tecnologia energetica wireless. Afferma: “Ci auguriamo di continuare a sviluppare questa tecnologia, che fa da ponte tra i campi della ricarica wireless e della raccolta di energia rinnovabile”.

