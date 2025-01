Вільна енергія отримана шляхом збирання електромагнітних хвиль

Портативне радіо-живлення лампочок Демонстрація в університеті Кашміру Технологія INFRGY, що живить лампочку та вентилятор

Технологію INFRGY, яка перетворює радіочастоти в електрику, продемонстрували в університеті

Тесла мріяв про світ, у якому енергія могла б передаватися без дротів на великі відстані, але технологіями його епохи було неможливо реалізувати його бачення. ” — Парвез Ріші

INDIA, January 3, 2025 / EINPresswire.com / -- Компанія INFRGY LLC розробила бездротову енергетичну технологію, яка виробляє більше енергії, ніж було введено, шляхом збору енергії з навколишнього середовища. Її технологія перетворює радіочастоти (РЧ) на корисну електроенергію, яку можна використовувати для живлення електронних пристроїв і зарядки акумуляторів без необхідності їх фізичного підключення. Технологія INFRGY являє собою важливий крок уперед у сфері бездротової передачі енергії, представляючи інноваційне рішення для живлення пристроїв і заряджання акумуляторів без необхідності їх фізичного підключення.Нещодавно технологію продемонстрували в університеті Технологічного інституту Кашміру. Серед інших, з презентацією виступили професор університету Руф Уль Алам Бхат та співзасновник INFRGY Парвез Ріші. Подальші демонстрації та випробування заплановані в інших технічних установах на початку 2025 року.Зміна парадигми в бездротовій передачі енергіїБездротова передача енергії не нова, але хоча методи з використанням лазерів, мікрохвиль або інфрачервоного світла були розроблені нещодавно, вони часто мають суттєві обмеження. Багато цих систем вимагають прямої видимості між передавачем і приймачем і обмежені передачею енергії «точка-точка», що перешкоджає їх практичності для щоденного використання. Однак система INFRGY обходить ці обмеження, пропонуючи більш універсальний, ефективний та безпечний метод бездротової доставки енергії.Парвез Ріші, співзасновник INFRGY, висловлює оптимізм щодо потенційного впливу технології. «Цікаво думати про те, що бездротова передача енергії була концепцією ще з часів Миколи Тесли. Тесла мріяв про світ, у якому енергія могла б передаватися без дротів на великі відстані, але технологіями його епохи було неможливо реалізувати його бачення. Сьогодні, завдяки досягненням INFRGY в галузі передачі радіочастот, ми робимо наступний крок до реалізації цієї мрії».Реалізація бачення Тесли за допомогою сучасних технологійРанні експерименти Тесли з бездротовою передачею енергії були зосереджені на використанні потужності радіохвиль. Наприкінці ХІХ століття експерименти Тесли показали, що енергію можна передавати бездротовим способом за допомогою радіопередавача та приймача. Однак його бачення світу з бездротовим постачанням електроенергії було обмеженим через технологічні обмеження. Інновація INFRGY ґрунтується на новаторській роботі Тесли, але робить її реальністю за допомогою сучасних радіочастотних технологій.На відміну від традиційних методів бездротової зарядки, наприклад, звичайних бездротових зарядних панелей для смартфонів, INFRGY не вимагає від користувачів розміщувати пристрої в певній орієнтації або точному місці. Натомість радіочастотні хвилі передаються у всіх напрямках і можуть живити кілька пристроїв в одному діапазоні, навіть якщо на шляху є перешкоди, такі як стіни або меблі. Система також забезпечує гнучкість живлення пристроїв на великих відстанях, що робить її вельми практичним рішенням для різноманітного застосування.Потенціал використання бездротової системи передачі енергії INFRGY величезний. Повсякденні електронні пристрої, такі як смартфони, планшети, ноутбуки та «розумний» одяг, можна заряджати без необхідності підключати їх до, або розміщувати на зарядній панелі. Цей прорив може також мати наслідки для живлення пристроїв IoT, розумних будинків та промислового обладнання.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.