January 3, 2025 Pahayag ni Sen. Idol Raffy Tulfo ukol sa pagkamatay ng Pinay domestic worker sa Kuwait (3 Enero 2025): Nakakalungkot na balita ang bumungad sa akin ngayong Bagong Taon tungkol sa isang kababayan nating OFW na natagpuang patay at naaagnas na ang katawan sa bakuran ng isang bahay sa Kuwait. Kinilala ang biktima na si Dafnie Mates Nacalaban, 35. Ayon sa kanyang kinakasama sa Pilipinas na si Bonifacio Balucos Jr., tatlong buwan na ang nakakalipas noong huli niyang nakausap si Dafnie at humingi siya ng tulong sa aking tanggapan kahapon, Enero 2, para mahuli ang salarin at maiuwi agad ang bangkay ng biktima sa bansa. Bilang Chairperson ng Senate Committee on Migrant Workers, agad akong nakipagugnayan sa Department of Migrant Workers (DMW) para alamin ang buong detalye sa pagkamatay ni Dafnie at masiguro ang hustisya para sa kanya. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Cacdac, dalawang buwan nang nawawala si Dafnie nang matagpuan ang kanyang bangkay ng Kuwaiti authorities. At ang itinuturong suspek sa pagkamatay niya ay si Jarrah Jassem Abdulghani, na diumano'y pinatay rin ang Filipina girlfriend nito ilang buwan lamang ang nakakaraan. Ang nakababatang kapatid ng akusado na kasama niya sa bahay ang nag-report sa kapulisan noong Disyembre 28, 2024 nang pagpatay kay Dafnie dahilan para mahanap ang bangkay nito sa bahay ni Jarrah. Si Dafnie ay nadeploy sa Kuwait noong December 2019 at natapos ang kontrata niya sa huli niyang employer on record na si Fawaz Satarn Muhawish Alduways noong October 16 2024. Patuloy na imiimbestigahan ng Migrant Workers Office sa Kuwait ang dahilan ng kanyang pagkamatay, ang relasyon niya kay Jarrah at kung amo nga ba niya talaga ito. Hindi ito ang ang unang pagkakataon na may OFW na pinatay sa Kuwait. Ang pangyayaring ito ay isang paalala rin sa Department of Migrant Workers (DMW), Overseas Workers Welfare Administration (OWWA) at related government agencies na mahigpit na ipatupad ang strict periodic monitoring ng OFWs lalo na sa mga nakabase sa Middle East na madalas nagiging biktima ng mga pisikal na pang-aabuso mula sa kanilang mga amo. Mahalaga na regular ang pag-monitor sa kalagayan ng mga OFWs para na rin masiguro ang kanilang seguridad at proteksyon. It is also important for our government to always assert and protect the rights of our so-called modern-day heroes, and ensure to hold culprit accountable for this crime. I extend my deepest condolences to the family of Dafnie, but rest assured that the government is doing its best to ensure the swift shipment of her remains back to the Philippines and give them all the necessary assistance. No words can heal their pain during these trying times but I continue to monitor Dafnie's case to ensure that she gets the justice that she deserves.

