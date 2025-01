Fans choose Nikola Jokić as best European basketball player in 2024

Дачић је, отварајући Дан Србије на овом сајму, оценио да најава нових италијанских инвестиција охрабрује и указује на то да је у Србији створен нови, повољнији привредни амбијент. Укупна спољнотрговинска размена двеју земаља у 2014. години износила је више од четири милијарде евра, нагласио је он и подсетио на то да у Србији послује приближно 700 италијанских фирми, док укупне инвестиције из те земље износе више од две милијарде евра. Крагујевачки "Фијат" такође је италијанска инвестиција, али и највећи домаћи извозник, истакао је први потпредседник Владе. Према његовој оцени, најаве нових инвестиција су веома охрабрујуће, посебно у области пољопривреде, што показује да је у Србији створен нови привредни амбијент, као резултат великих напора Владе Србије и тешких реформи које се спроводе. Наше две земље имају дугу традицију добрих односа, који су се годинама изграђивали и изнова се потврђују. Односе Италије и Србије карактерише плодоносна привредна сарадња, поручио је Дачић. Он је пренео захвалност Републици Италији на томе што је изашла у сусрет Србији и омогућила бесплатан закуп простора на овогодишњем сајму, чија је тема “Нахранимо планету – енергија за живљење”. Србија је нашла место на медитеранском простору и велика нам је част да смо једна од 145 држава званичних учесница ове манифестације, истакао је Дачић и подсетио на то да Павлиљон Србије има три теме: жито и вода, органска Србија и енергијом за будућност.

