Energía “Surplus” lograda mediante la recolección de ondas electromagnéticas

Radio portátil energizando bombillas Demostración en la Universidad de Cachemira La tecnología de INFRGY alimenta una bombilla y un ventilador

Universidad valida la tecnología de INFRGY que convierte frecuencias de radio en electricidad

Tesla soñaba con un mundo en el que la energía pudiera transmitirse de forma inalámbrica a través de grandes distancias, pero la tecnología de su época no pudo respaldar su visión.” — Parvez Rishi

ARGENTINA, December 30, 2024 / EINPresswire.com / -- INFRGY LLC ha desarrollado una tecnología de transmisión inalámbrica de energía que produce más energía de la que ingresa en el sistema al recolectar energía del medio ambiente. Su tecnología convierte las frecuencias de radio (RF, por sus siglas en inglés) en electricidad utilizable, que se puede emplear para alimentar dispositivos electrónicos y cargar baterías sin necesidad de conectarlas físicamente. La tecnología INFRGY representa un avance importante en el campo de la transferencia inalámbrica de energía, ya que representa una solución innovadora para alimentar dispositivos y cargar baterías sin necesidad de conexiones físicas.Esta tecnología se validó recientemente en el Instituto de Tecnología de la Universidad de Cachemira. Entre los ponentes que realizaron presentaciones se encontraban el profesor universitario Rouf Ul Alam Bhat y el cofundador de INFRGY, Parvez Rishi. Además, se están programando más demostraciones y pruebas en otras instituciones de carácter técnico para principios de 2025.Un cambio de paradigma en la transferencia inalámbrica de energíaLa transferencia inalámbrica de energía no es algo nuevo, pero, si bien recientemente se han desarrollado métodos que utilizan láseres, microondas o luz infrarroja, estos suelen tener limitaciones significativas. Muchos de ellos requieren una línea de visión directa entre el transmisor y el receptor, y se limitan a la transmisión de energía punto a punto, lo que dificulta su viabilidad para el uso diario. Sin embargo, el sistema INFRGY evita estas limitaciones y ofrece un método más versátil, eficiente y seguro de suministro inalámbrico de energía.Parvez Rishi, cofundador de INFRGY, expresó su optimismo sobre el potencial impacto de esta tecnología. “Es fascinante pensar en cómo la transmisión inalámbrica de energía ha sido un concepto que ha existido desde la época de Nikola Tesla. Tesla soñaba con un mundo en el que la energía pudiera transmitirse de forma inalámbrica a través de grandes distancias, pero la tecnología de su época no pudo respaldar su visión. No obstante, hoy, con los avances de INFRGY en transmisión de radiofrecuencias, estamos dando el siguiente paso hacia la realización de ese sueño”.Haciendo realidad la visión de Tesla con tecnología modernaLos primeros experimentos de Tesla con la transmisión inalámbrica de energía se centraron en aprovechar la potencia de las ondas de radio. A finales del siglo XIX, los experimentos de Tesla demostraron que la energía podía transmitirse de forma inalámbrica mediante un transmisor y un receptor de radio. Sin embargo, su visión de un mundo energizado de forma inalámbrica se vio truncada debido a limitaciones tecnológicas. La innovación de INFRGY se basa en el trabajo pionero de Tesla y lo convierte en realidad con la moderna tecnología de radiofrecuencia.A diferencia de los métodos tradicionales de carga inalámbrica (como las plataformas de carga inalámbrica para teléfonos inteligentes), el sistema INFRGY no requiere que los usuarios coloquen los dispositivos en una orientación específica o en una ubicación precisa. En cambio, las ondas de radiofrecuencia se transmiten en todas las direcciones y pueden alimentar varios dispositivos dentro del mismo rango, incluso si hay obstáculos como paredes o muebles en el camino. El sistema también brinda flexibilidad para alimentar dispositivos ubicados a distancias más largas, lo que lo convierte en una solución muy práctica para diversas aplicaciones.Los usos potenciales del sistema de transferencia inalámbrica de energía de INFRGY son enormes. Los dispositivos electrónicos de uso diario, como teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles y tecnología portátil en general podrían cargarse sin necesidad de enchufarlos ni colocarlos sobre una plataforma de carga. Este avance también podría tener implicaciones para la alimentación de dispositivos IdC, hogares inteligentes y equipos industriales.

