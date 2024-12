Fuerza Especializada TREC publica su Informe Anual 2024

La Fuerza Especializada para la Equidad Racial en Justicia Penal en Carolina del Norte (NC Task Force for Racial Equity in Criminal Justice, TREC) ha publicado su Informe Anual 2024, el cual resalta sus logros durante este último año y resume los avances generales en cuanto a la implementación de las 125 recomendaciones iniciales de reforma, presentadas al Gob. Roy Cooper en diciembre de 2020.

De acuerdo al mandato del gobernador, el enfoque de la Fuerza TREC ha estado centrado en las prácticas de aplicación de la ley a nivel local y rendición de cuentas, en la prevención de la violencia, en las políticas del sistema judicial y en la recopilación, análisis y visualización de datos del sistema de justicia penal. Los datos del informe publicado el jueves pasado incluyen actualizaciones a nivel estatal, actualizaciones del comité TREC, actualizaciones de los grupos asesores y el trabajo que queda por delante. El informe concluye con un gráfico sobre el estatus de cada una de las recomendaciones de la Fuerza TREC del 2020.

“Gracias a los esfuerzos hechos con dedicación y persistencia del personal e integrantes de la Fuerza TREC, hemos alcanzado notables avances en el cumplimiento de muchas de las recomendaciones, mientras que otros enfrentan obstáculos que parecen insuperables”, expresaron en una carta dirigida a Cooper los copresidentes de TREC, el secretario Eddie M. Buffaloe Jr. y la juez adjunta Anita Earls. “La observación más importante que, como copresidentes podemos compartir, es que debemos continuar esta imperativa labor hacia la igualdad. Los integrantes y los comités de la Fuerza TREC esperan seguir trabajando en estos temas, en colaboración con las múltiples partes interesadas que hemos podido hacer participar en estos esfuerzos”.

Entre los logros listados en el Informe están:

• Establecimiento del Comité Revisor de Sentencias para Jóvenes Infractores (Juvenile Sentence Review Board, JSRB) dentro de la Administración del Gobernador para Clemencia Penal.

• Lanzamiento de políticas dentro del Departamento de Correccional de Adultos (Department of Adult Correction, DAC) con respecto a Diálogos entre Víctimas y Delincuentes para abordar los temas de daños y fomentar la sanación.

• Aumento de financiación para iniciativas de prevención de la violencia a nivel local.

Consulte el Informe Anual TREC 2024 completo en el enlace desplegado aquí.



