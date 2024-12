سيارة JETOUR T2 i-DM هجينة تنطلق في قطر بمعايير جديدة

UNITED ARAB EMIRATES, December 26, 2024 /EINPresswire.com/ -- أعلنت شركة JETOUR، العلامة العالمية الصاعدة في قطاع السيارات، عن شحن أول دفعة من سيارة JETOUR T2 i-DM الهجينة من شنغهاي إلى دولة قطر في 8 ديسمبر، في خطوة بارزة ضمن جهود توسع الشركة العالمي في مجال المركبات الهجينة. كما توفر العلامة شحنات إلى أسواق أخرى في منطقة الشرق الأوسط، بما فيها دولة الإمارات. وبفضل اعتمادها على أحدث التقنيات الهجينة وأدائها المتميز، تستعد السيارة إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع السيارات على مستوى العالم.

وتحتفظ سيارة JETOUR T2 i-DM بجميع مزايا طراز T2 JETOUR من حيث التصميم الخارجي والداخلي والمساحة والتجهيزات، مع اعتماد أحدث تقنيات جيتور الهجينة المتطورة في نظام الدفع. ويعتمد الطراز الجديد على محرك الجيل الخامس 1.5TGDI الهجين والمصمم خصيصاً، والذي يتميز بكفاءة حرارية تتجاوز 44.5% واستطاعة قصوى تبلغ 115 كيلوواط وعزم دوران يبلغ 220 نيوتن متر، مما يجعله مثالياً للاستخدام اليومي. ويتميز النظام بمحرك هجين ثلاثي السرعات فائق الكفاءة، مما يتيح له توليد استطاعة قصوى تبلغ 280 كيلوواط وعزم دوران أقصى يبلغ 610 نيوتن متر، مما يوفر للسائق تجربة قيادة مليئة بالمتعة والشغف. كما يعتمد النظام تصميماً مبتكراً ثنائي المحرك من نوع P2+P2.5، مما يوفر تسعة أوضاع قيادة مختلفة؛ وبالتالي يحسن توزيع الطاقة ويعزز كفاءة استهلاك الوقود ويحقق التوازن بين الاستطاعة وحفظ الطاقة.

ومن المقرر إطلاق سيارة JETOUR T2 i-DM رسمياً في قطر يوم 25 ديسمبر. وبالنظر إلى الإقبال الكبير على طراز T2 في المنطقة، تشير التوقعات إلى تسجيل الطراز الجديد أداء متميزاً في السوق، ليعزز إطلاقه مسيرة جيتور نحو التحول إلى الطاقة الجديدة في السوق العالمي، ويرسخ مكانة الشركة باعتبارها "العلامة الرائدة عالمياً في مجال المركبات الهجينة المخصصة للطرقات الوعرة".



