Prime Minister extends Hanukkah greetings to members of Jewish community

Селаковић је приликом обиласка радова на овој установи истакао да ће након реконструкције ово бити нови комплекс који ће омогућити што бољу ресоцијализацију затворених малолетних лица, који ће изласком из ове установе бити оспособљени да свој живот наставе као узорни грађани Србије. Поред министра, радове су обишли и директор Управе за извршење кривичних санкција Милан Стевовић, директор ЈП „Србијаводе“ Горан Пузовић, као и епископ Ваљевски Милутин. Селаковић је подсетио на то да је током прошлогодишњих поплава Завод у Ваљеву био доста оштећен, да је порушена заштитна ограда, као и два моста која су служила као приступне саобраћајнице овој установи. Према његовим речима, велики део штете које су поплаве нанеле је саниран. И пре поплава, Министарство правде и Управа за извршење кривичних санкција приступиле су плану потпуне реконструкције, реновирања и изградње нових објеката у овом заводу, у којем 50 година није било великих инвестиција, подсетио је он. Министар је нагласио да се реконструкција затвореног одељења Завода приводи крају, а да је у плану изградња нове Управне зграде, реновирање постојеће за једну врсту полуотвореног-отвореног одељења, измештање затворске економије, као и изградња потпуно новог објеката са притворским јединицама за подручје Вишег суда у Ваљеву. Изградња и реконструкција поменутих објеката, како је навео, финансира се уз помоћ средстава које је донирала Краљевина Норвешка, али и из буџета Србије. Селаковић је пренео да је са Пузовићем разговарао о што хитнијој санацији обалоутврде на обали реке Обнице, како би се објекти Завода што боље заштитили од неких будућих поплава. Он је, такође, са епископом Милутином обишао и просторије Завода у којима се врши верска служба, где су разматрали могућност изградње верског објекта у оквиру ове установе.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.