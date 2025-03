Serbia ready to provide all possible assistance to North Macedonia after Kočani tragedy

Ђурић је, у разговору са градоначелницима 10 општина са већинским српским становништвом на Косову и Метохији, српским посланицима, члановима владе привремених институција у Приштини и представницима Листе “Српска", истакао да та прекретница подразумева неупоредиво већи степен одговорности за оне који представљају наш народ на Косову и Метохији. На вама ће, као на српским представницима, од формирања ЗСО бити највећа одговорност за судбину српског народа и државе Србије на Космету, и то знатно више него у претходном периоду, нагласио је директор Канцеларије за Косово и Метохију. Он је потврдио да ће се држава Србија трудити да им обезбеди материјалне и политичке услове за рад, да ће иза њих стајати Влада Србије, али да ће најосетљивији и најтежи део, а то је посао на терену, на изградњи ЗСО, на изградњи институција, бити управо на њима. Према његовим речима, основни циљ споразума у Бриселу јесте да се успостави нормално одвијање живота наших људи на Космету и увођење реда у функционисању институција. То, како је објаснио, подразумева и стварање услова за то да кроз уређене механизме држава Србија буде присутна на Косову и у животу наших људи тако што ће директно из буџета финансирати ЗСО и тако што ће наши представници на Космету верно и доследно заступати српске интересе. Постизањем споразума створени су предуслови за то да на Косову и Метохији за наш народ сила права надвлада над правом силе, којег смо били сведоци у претходних 15 година, поручио је Ђурић. Директор Канцеларије за Косово и Метрохију најавио је да ће први кораци на примени споразума који су договорени у Бриселу уследити већ у понедељак. Тада ће, како је објаснио, ЕПС предати комплетну документацију за оснивање компаније на Косову и Метохији, а "Телеком" захтев за регистрацију у јужној покрајини. Ђурић је навео да одмах почиње и израда статута ЗСО, који ће уважити сва најбоља решења која постоје у домаћој и међународној пракси. Наш тим даноноћно ради и тако ћемо и наставити, нагласио је он и подсетио на то да је Споразумом предвиђен рок од четири месеца за усаглашавање статута ЗСО. Србија има и вољу и спремност да се сви рокови испоштују, поручио је Ђурић.

