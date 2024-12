O best-seller de Roger Spitz, Disrupt with Impact, possibilita mudanças transformadoras em tempos imprevisíveis

Best-seller Disrupt With Impact Roger Spitz Keynote Talk at the Institute of Directors London Global Convention (November 2024) Disruptive Futures Institute - Roger Spitz Keynote Talks: 2025 Call To Impact Speaking Tour

Após o sucesso global de Disrupt With Impact, estamos refletindo sobre 2024 e aproveitando para lançar nossa turnê de palestras sobre impacto em 2025.

Disrupt with Impact is both a foresight primer and encyclopedia of disruption. What will be unfamiliar to even lifelong futurists is Spitz’s unique approach to managing ongoing and future disruption.” — Association of Professional Futurists (APF)

SAN FRANCISCO, CA, UNITED STATES, December 24, 2024 /EINPresswire.com/ -- • De lançamento nº 1 a Best-seller nº 1: Disrupt With Impact alcançou o primeiro lugar em vendas em diversas categorias e países.

• Reconhecimento global: destaque em centenas de veículos de comunicação em todo o mundo, o livro foi celebrado nos principais fóruns globais, incluindo o Global Peter Drucker Forum e o Fórum Econômico Mundial.

• Aclamação da crítica: os críticos elogiaram Disrupt With Impact por sua abordagem inovadora às disrupções sistêmicas. Os destaques incluem elogios da Kirkus , San Francisco Book Review (4,5/5), Manhattan Book Review (4/5) e BookTrib (“Ouro puro!”)

• Climate Foresight em ação: usando estruturas de Disrupt With Impact, o Disruptive Futures Institute está ajudando a impulsionar a transformação dos mercados de carbono do Brasil, em colaboração com a Techistential.

• Como dimensionar futuros sustentáveis: em 2025, o Disruptive Futures Institute lançará uma iniciativa emblemática, a DFI Nature & Climate Academy, para acelerar a transição energética global.

• Apoie nossa turnê Call to Impact em 2025: Com base na turnê do livro recordista de 2024, com 100 palestras globais, aparições na TV e entrevistas na mídia, estamos atualizando nossas palestras para capacitar líderes a tomar decisões antecipatórias e complexas em ambientes imprevisíveis.

* * *

Ao refletir sobre o ano que está terminando, reconhecemos que a humanidade se encontra em uma encruzilhada:

“Tudo em nosso mundo está em constante evolução — exceto nossas empresas, estratégias e estruturas de governança.” — Disrupt With Impact.

DE LANÇAMENTO Nº 1 A BEST-SELLER Nº 1

Depois que Disrupt With Impact alcançou o primeiro lugar nos lançamentos da Amazon em setembro de 2024, rapidamente subiu para o primeiro lugar em vendas em diversas categorias e países, como Brasil, França, Alemanha, Índia, EUA e Reino Unido. O livro alcançou as primeiras posições em Desenvolvimento de negócios, Sistemas e planejamento, Inteligência Artificial, Empreendedorismo, Internet e software e História da filosofia e ciência, refletindo seu amplo apelo global.

DISTINÇÕES E RECONHECIMENTOS GLOBAIS

Disrupt With Impact atraiu uma atenção global significativa. O livro foi destaque em centenas de veículos de comunicação do mundo todo, incluindo TV, rádio e revistas, e foi amplamente reconhecido por sua exploração perspicaz da mudança sistêmica. Ele foi apresentado em fóruns influentes como o Global Peter Drucker Forum, onde foi selecionado para o conceituado Book Córner, e foi destaque no Drucker TV Live, em Viena.

Também foi reconhecido pelo Fórum Econômico Mundial e destacado por importantes organizações do setor, como o IBM, Edison Electric Institute, em Washington DC, e a Nasscom, em Bangalore, Índia. Cúpulas de inovação importantes, como o Volcano Innovation Summit na Cidade da Guatemala, o Amcham Lab Global no Brasil e órgãos de governança como o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa no Brasil e o Institute of Directors em Nova Déli, Índia, também selecionaram o livro Disrupt With Impact.

ACLAMAÇÃO DA CRÍTICA

Aclamado pelos críticos, Disrupt With Impact oferece uma “nova abordagem bem ilustrada e abrangente para disrupções em grande e pequena escala”, de acordo com a Kirkus. A San Francisco Book Review concedeu a ele uma classificação impressionante de 4,5 de 5, enquanto a Manhattan Book Review o avaliou como "uma leitura envolvente e muito esclarecedora… o tipo de livro que você sempre pode consultar no futuro", com uma classificação excelente de 4 de 5. O BookTrib elogiou a publicação como “ouro puro”, afirmando que se destaca da concorrência no concorrido gênero de negócios.

ESTUDO DE CASO DE “CLIMATE FORESIGHT”: TRANSFORMAÇÃO DOS MERCADOS DE CARBONO

Usando princípios e estruturas de Disrupt With Impact, o Disruptive Futures Institute estão assessorando a Lux Carbon Standard (LuxCS) para liderar a transformação dos mercados de carbono no Brasil, aproveitando nossa experiência combinada para criar sistemas mais eficazes para dar suporte à transição energética.

A LuxCS, primeira certificadora nacional de créditos de carbono do Brasil, está na vanguarda dessa transformação. Em colaboração com a Techistential e o Disruptive Futures Institute, a LuxCS passou anos aprimorando a integridade dos mercados voluntários de carbono. Um marco importante nessa jornada é o Projeto de Lei 182/2024 do Brasil, legislação fundamental sancionada em dezembro de 2024. Esse projeto de lei está alinhado aos padrões defendidos por nossa equipe colaborativa, introduzindo requisitos mais rigorosos para a integridade dos créditos de carbono e estabelecendo um novo parâmetro para mercados de carbono regulamentados no mundo todo.

Esse projeto serve de base para os programas educacionais, pesquisas e estudos de caso do Disruptive Futures Institute, demonstrando como a estratégia prospectiva pode ser usada para impulsionar mudanças transformadoras que visam causar impacto.

FUTUROS SUSTENTÁVEIS: AMPLIANDO A CLIMATE ACADEMY

Para acelerar a transição para futuros sustentáveis, o Disruptive Futures Institute está expandindo seus programas globais em 2025. Reconhecendo a necessidade urgente de uma ação climática eficaz e a crescente demanda por nossos programas de impacto, apresentaremos ofertas atualizadas. A DFI Nature & Climate Academy será nossa principal iniciativa, um centro de excelência exclusivo para a transição energética.

PALESTRAS: PARTICIPE DA NOSSA TURNÊ CALL TO IMPACT

Com base em seus livros best-sellers e o reconhecimento mundial como a principal autoridade em disrupção sistêmica, a tão aguardada turnê global de palestras de Roger Spitz em 2025 incluirá as seguintes palestras atualizadas:

• Catalyzing Positive Tipping Points through Agency, Foresight, and Storytelling

• Change is Slow, Until It Isn’t: Anticipating Unpredictable Futures

• The Future of AI and Decision-Making in an Era of Systemic Disruption & Unpredictability

• Anticipatory Leadership: Harnessing Disruption for Sustainable Value Creation

• The Next Chapter of Digital Disruption: Industries Blur, New Fields Emerge

As palestras de Roger Spitz são baseadas em pesquisas exclusivas do Disruptive Futures Institute e estudos de caso reais de sua empresa de futurismo, a Techistential.

Garanta seu lugar para ouvir os insights durante a turnê Call to Impact de Roger em 2025.

Para fazer reservas, entre em contato pelo e-mail speaking@disruptivefutures.org

