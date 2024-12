حملة سناب شات "المملكة بالواقع المعزّز" تستقطب 10 ملايين شخص

بعد إطلاقها بمناسبة اليوم الـوطني السعودي الـ 94

RIYADH, NOT APPLICABLE, SAUDI ARABIA, December 26, 2024 /EINPresswire.com/ -- أعلنت "سناب شات" عن تحقيق حملتها "المملكة بالواقع المعزز" التي أطلقتها احتفالاً باليوم الوطني السعودي 2024، نجاحاً باهراً في المملكة العربية السعودية، حيث بلغ إجمالي عدد المتفاعلين معها أكثر من 10 ملايين، وتجاوز عدد المرات التي تم فيها عرض المحتوى (الظهور) 64 مليون مرة، وسجل متوسط الوقت الذي أمضاه المستخدمون في التفاعل مع المحتوى باستخدام الكاميرا 12.8 ثانية لكل مستخدم.

وشملت حملة "المملكة بالواقع المعزز" من سناب تجربتين مميزتين، الأولى (فخر)، والتي ركزت على الفخر الوطني والاحتفاء به، فيما سلطت التجربة الثانية (كرم) الضوء على ثقافة تقديم الهدايا والتسوّق، حيث شارك في الحملة علامات تجارية مميزة مثل أُناس (Ounass)، وهدى بيوتي (Huda Beauty)، ونايس ون (Nice One)، ومنصة شاهد (Shahid) الترفيهية، وسبوتيفاي (Spotify)، والوزن المثالي (Alwazn Almithaly)، وزايروس (Zyros)، والبنك السعودي للاستثمار، ولافيرن، ومؤسسة الوليد للإنسانية.

واستمتع مستخدمو سناب شات السعوديون، خلال الحملة التي استغرقت 10 أيام، بفرصة استكشاف المناظر الطبيعية الافتراضية التي احتفت بدور العلامات التجارية وإسهاماتها في تقدم المملكة وسرد قصتها الفريدة عبر رحلة تفاعلية ممتعة بلغت ذروتها بعدسة خاصة مستوحاة من الذكاء الاصطناعي، والتي سمحت للمستخدمين بتخيل أنفسهم في مستقبل كل علامة تجارية. كما تحول "سوق سناب شات" إلى احتفالية رقمية مليئة بالعروض الحصرية المميزة والمنتجات ذات الإصدار المحدود، مما أتاح للمستخدمين المشاركة الفاعلة والممتعة في الاحتفال.

وأسهمت الحملات التي استخدمت تقنية الواقع المعزز بفعالية عالية في تعزيز وعي الجمهور بالعلامة التجارية مقارنة بالأساليب التقليدية، حيث حققت تسع من كل عشر حملات بمناسبة اليوم الوطني السعودي نتائج ملحوظة في زيادة الوعي بالعلامة. وبلغ متوسط الزيادة المسجلة في الوعي بالإعلانات 4%، أي ما يمثل أربعة أضعاف المعدل القياسي المعتاد. وبلغ متوسط الزيادة المسجلة في تفضيل العلامة التجارية 2%، أي ضعف المعدل القياسي. كما بلغت الزيادة المسجلة في نية اتخاذ إجراء (مثل الشراء أو التفاعل) ضعف المعدل القياسي، أي 2%.

وتعليقاً على نجاح الحملة، قال عبد الله الحمادي، المدير العام لشركة سناب في المملكة العربية السعودية: "سعداءٌ بالنجاح الكبير الذي حققته حملة "المملكة بالواقع المعزّز"، والذي يعكس الدور المهم الذي تؤديه سناب شات في تمكين المجتمع السعودي من البقاء على اتصال دائم أثناء المناسبات والأعياد الوطنية والثقافية والاجتماعية. وأتاحت هذه الحملة الفرصة لمستخدمي سناب شات السعوديين للاحتفال باليوم الوطني عبر التفاعل الرقمي النشط والتعبير عن الفخر الوطني والاحتفاء بالقيم الثقافية المرتبطة بتقديم الهدايا والكرم، وأسهمت، من خلال استخدام الواقع المعزز كأداة قوية لإحداث تغيير إيجابي وتطوير التفاعل مع الجمهور، في تقديم محتوى وتجارب مكنت الجمهور من التفاعل مع التراث الثقافي والقصص المرتبطة بالمملكة بطريقة مميزة وجذابة، مما جعلها تبدو واقعية ومؤثرة، ووفرت للعلامات التجارية فرصة فريدة للتواصل والتفاعل مع مستخدمي سناب شات بصدق وبمحتوى يلامس اهتماماتهم واحتياجاتهم."

جاء إطلاق الحملة في أعقاب افتتاح مكتب "شركة سناب" في منطقة الدرعية بالرياض، وإنشاء "مجلس سناب لصناع المحتوى" في المملكة العربية السعودية، في مؤشر واضح على تعزيز حضور الشركة في البلاد، والتزامها بتعزيز التفاعل مع قاعدة مستخدميها الضخمة في السعودية، من خلال دعم مجتمع صناع المحتوى المزدهر، وفي الوقت نفسه تحقيق تأثير إيجابي للشركاء والعملاء.

تحظى سناب شات باستخدام واسع من قبل المجتمع السعودي بوجود 25 مليون مستخدم نشط شهرياً، ويعد تطبيق التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية في المملكة لمشاركة أروع اللحظات الاحتفالية، ويسعى دائماً لإيجاد طرق جديدة ومبتكرة للحفاظ على مكانته في جميع الأحداث والمناسبات الاحتفالية والثقافية.

مصدر البيانات: بيانات سناب الداخلية، 1ـــ30 سبتمبر 2024.

-انتهى-

