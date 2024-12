Government passes decree on payment of amount as increase alongside pension

Пауновић је том приликом указала на важност пројекта за успостављање боље координације и интерсекторске сарадње на локалном нивоу, и исказала захвалност Мисији ОЕБС-а у Србији и Делегацији ЕУ, који су партнери Владе у настојању да се положај Рома у нашој земљи унапреди. Она је подсетила на то да су кроз механизам мобилних тимова, који су оформљени у 20 пилот градова и општина у Србији, сви резултати направљени у претходним периоду повезани у један тим, како би се допринело томе да Роми своја права на ефикаснији начин остваре у својој заједници. Реч је, како је објаснила, о ромском координатору, педагошком асистенту, здравственом медијатору, као и представницима центара за социјални рад и филијала националне службе за запошљавање. Пауновић је направила пресек активности од последњег састанка одбора до данас, истичући да су правни тимови партнерске организације „Праксис“ покренули 894 административних и судских поступка за накнадни упис у матичне књиге рођених, за утврђивање датума и места рођења, као и за одређивање личног имена, од чега је до краја маја 428 позитивно решено. Такође, како је прецизирала, започета је израда базе података за праћење резултата мера за инклузију Рома, а спроведене су и обуке из области антидискриминације за локалне пружаоце услуга из области социјалне и здравствене заштите, кроз које је прошло 2.822 учесника. Она је подсетила на то да је започет трећи циклус обука за подизање капацитета мобилних тимова и менторску подршку, као и да је објављен "Водич о правима Рома на локалном нивоу– Како да остварите своја права", који је израђен на српском и ромском језику. Пауновић је информисала чланове одбора да су успешно завршена два циклуса обука за изабране организације цивилног друштва, на тему акционог планирања и јавног заговарања, кроз које је прошло више од 100 представника невладиних организација. Према њеној оцени, значајан помак постигнут је у обезбеђивању подршке у компоненти становања, док је израђен и софтвер за географско-информациони систем (ГИС). Промоција ГИС-а и резултата мапирања подстандардних насеља одржана је у мају, у присуству потпредседника Владе и министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зоране Михајловић и шефа Мисије ОЕБС-а у Србији Петера Буркхарда, при чему су резултати мапирања 583 насеља објављени у форми студије, напоменула је Пауновић. Она је објаснила да је софтвер за ГИС, који је развила компанија "Мапсофт", инсталиран на набављеној опреми за ресорно министарство, док је обављена обука за запослене у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Истовремено, Пауновић је упознала присутне да је оглашен тендер за припрему техничке документације за потребе унапређивања подстандардних ромских насеља у 15 општина, а тренутно се израђује 13 урбанистичких планова у 11 општина, којом ће локалне самоуправе моћи да конкуришу за средства ЕУ из програма ИПА 2013. Ове недеље су, како је указала, у оквиру програма подршке одрживом запошљавању Рома и Ромкиња уручена признања предузетничким иницијативама која имају најбоље праксе у запошљавању Рома и Ромкиња у Србији, истичући да ће у 18 предузећа бити запослено 62 Рома/киња. Приказани резултати говоре о томе да је пројекат у пуној мери оправдао свој назив „Овде смо заједно”, и да само удруженим напорима можемо постићи успех, закључила је Пауновић. Пројектни менаџер Ана Миленић је испред Делегације ЕУ Србији изразила задовољство што је на семинару о социјалном укључивању Рома и Ромкиња у Србији у свакој сесији наведен неки од резултата пројеката, што је потврда да смо у претходном периоду радили добро. Она је изразила наду да ће до краја пројекта све започете и планиране активности бити успешно реализоване. Менаџер пројеката Лојд Тудик је испред Мисије ОЕБС-а у Србији представио постигнуте резултате у претходном периоду, тренутна ограничења и планиране активности. Посебна пажња на састанку Управног одбора посвећена је Програму обуке и менторске подршке за организације цивилног друштва, чији је циљ унапређење положаја Рома. Пројектом „Овде смо заједно–Европска подршка за инклузију Рома“ обезбеђује се подршка институцијама Србије у побољшању положаја Рома у областима приступа основним правима, грађанском учешћу и тржишту рада. Такође, неке од области подршке су и у образовању, здравству, социјалној заштити, адекватном становању и стварању одрживих радних места кроз техничку помоћ остваривању пројектног предлога за социјални развој Владе Србије. Пројекат се финансира средствима Европске уније, а спроводи га Мисија ОЕБС-а у Србији у координацији са Канцеларијом за људска и мањинска права.

