IGY Marina Cabo San Lucas continúa fortaleciendo sus vínculos con la comunidad a través de iniciativas de apoyo local

CABO SAN LUCAS, MEXICO, December 20, 2024 / EINPresswire.com / -- IGY Marina Cabo San Lucas continúa demostrando su compromiso inquebrantable con la comunidad local a través de iniciativas de apoyo significativas que impactan positivamente la educación y las familias desfavorecidas de la región. Actividades recientes destacan la dedicación de la marina para fomentar el crecimiento, la educación y la alegría navideña.Empoderando la Educación en la Escuela Primaria León Cota CollinsIGY Marina Cabo San Lucas ha mejorado el entorno de aprendizaje de más de 450 estudiantes de la Escuela Primaria León Cota Collins, mediante una serie de contribuciones significativas. La empresa donó ocho proyectores de última generación junto con soportes de techo, para asegurar que los maestros cuenten con herramientas modernas para facilitar experiencias de aprendizaje dinámicas. Además, IGY proporcionó equipo deportivo para fortalecer los programas de futbol, baloncesto y futbol americano de la escuela, fomentando entre los estudiantes estilos de vida saludables y activos.De cara al futuro, el equipo de IGY Marina Cabo San Lucas renovará las canastas de baloncesto de la escuela en enero, brindando un apoyo adicional a la educación física y las actividades extracurriculares de los estudiantes.Compartiendo Alegría Navideña con la Directora de TurismoEn colaboración con Ana Gabriela Navarro, Directora de Turismo del gobierno local, IGY Marina Cabo San Lucas donó 117 juguetes para beneficiar a niños desfavorecidos de la comunidad de Miraflores. Con el personal de IGY Marina, participando activamente en la distribución de estos regalos el 6 de enero, los juguetes llevarán alegría navideña a las familias más necesitadas, asegurando una experiencia festiva inolvidable para los niños.“En IGY Marina Cabo San Lucas, creemos firmemente en el poder de retribuir a las comunidades que nos rodean. Ya sea proporcionando herramientas educativas o compartiendo alegría navideña, estamos comprometidos a marcar la diferencia”, dijo Enrique Rivera, Gerente General de IGY Marina Cabo San Lucas. “Nuestras alianzas con escuelas locales e iniciativas gubernamentales representan nuestra visión de crear impactos positivos duraderos”.“Las sonrisas y la emoción que vemos cuando los niños y estudiantes reciben estas contribuciones nos inspiran a hacer más. Apoyar el futuro del Municipio de Los Cabos, desde la educación hasta las celebraciones, es un privilegio que valoramos profundamente”, agregó Jesús Esquitel, Gerente de Oficina de IGY Marina Cabo San Lucas.“La dedicación de IGY Marina Cabo San Lucas hacia nuestra comunidad es verdaderamente admirable”, expresó Ana Gabriela Navarro, Directora de Turismo. “Sus generosas contribuciones a la educación y su compromiso por llevar alegría a los niños demuestran su genuino interés por el Municipio de Los Cabos y sus futuras generaciones”.Estas iniciativas forman parte del compromiso más amplio de IGY Marina Cabo San Lucas con la participación comunitaria, destacando la dedicación de la organización para impulsar a Cabo San Lucas y fomentar un sentido de unidad y apoyo.Acerca de IGY MarinasLa red mundial de destinos deportivos de IGY establece estándares líderes en la industria para el servicio y la calidad en el turismo náutico. IGY es la única cartera global de destinos de yates premium, que atiende a más de 10,000 clientes de manera anual a lo largo de 23 marinas en 13 países. La colección de marinas de IGY no tiene precedentes y se extiende por América, Europa y Oriente Medio, sirve a una variedad de distintos tipos de embarcaciones y es el puerto favorito de muchos de los yates más grandes del mundo. Como orgullosa subsidiaria de MarineMax, una empresa que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: HZO), IGY Marinas se beneficia de su afiliación con el comercializador de embarcaciones de recreo más grande del mundo y otras compañías de MarineMax, incluidas Fraser Yachts ( www.fraseryachts.com ) y Northrop & Johnson ( www.northropandjohnson.com ). MarineMax no solo tiene una posición líder en la venta de embarcaciones, sino que también sobresale en el corretaje de yates, servicios de alquiler y soporte marítimo en general. Descubre la red de marinas de IGY en www.igymarinas.com Acerca de la Marina de IGY en Cabo San LucasIGY Marina Cabo San Lucas ha sido un destino de IGY desde 2006 – IGY ha impulsado exitosamente a la marina y a Cabo San Lucas durante más de 18 años para convertirse en un destino náutico líder como parte de la red confiable y líder en la industria de IGY. Con capacidad para un total de 380 muelles con 33 muelles para megayates de hasta 375 '(114 M), la marina es mundialmente conocida como la única marina en México que ha obtenido la acreditación “5 Gold- Anchor”. Bajo el liderazgo de IGY, la marina da servicio a la mayoría de los superyates que visitan Cabo San Lucas de paso, además de albergar los torneos de pesca deportiva más grandes del mundo, la marina es fuente de empleo directo para más de 100 ciudadanos locales, sirve como catalizador en la economía turística y marítima más amplia, y apoya iniciativas para organizaciones benéficas y organizaciones locales. | Contacto con los medios de comunicación de IGY: +00 52 624 173 9163 / PR@IGYMarinas.com

