Berlin bietet beste Chancen für internationale Immobilieninvestoren

LONDON, UNITED KINGDOM, December 19, 2024 / EINPresswire.com / -- Eine Studie von eXp Realty Germany hat ergeben, welche Städte weltweit die stärkste Performance in Bezug auf die jährliche Wertsteigerungsrate auf dem Immobilienmarkt aufweisen und welche derzeit die besten Chancen für internationale Investoren bieten, nachdem die Immobilienpreise gesunken sind.eXp Realty hat das jährliche Wachstum der Immobilienpreise in 30 Städten weltweit analysiert und die Zahlen zeigen, dass die Immobilienpreise in Hamburg im letzten Jahr mit einem Anstieg von nur 0,3 % weitgehend unverändert geblieben sind.Die Analyse deutet jedoch darauf hin, dass Berlin derzeit die besten Chancen für internationale Immobilieninvestoren bietet, da es mit -6,2 % den größten Rückgang aller von eXp Realty analysierten Städte verzeichnet hat.Krakau hat sich im vergangenen Jahr als globaler Hotspot für das Wachstum von Immobilienwerten erwiesen. In der Stadt ist der durchschnittliche Wert einer Immobilie im Vergleich zum Vorjahr um 24,7 % gestiegen.Dubai liegt mit einem Anstieg der Immobilienwerte um 19,4 % im Jahresvergleich auf Platz zwei, während Madrid mit einem Wachstum von 18,9 % die Top 3 vervollständigt.Auch Warschau (+14,2 %), Thessaloniki (+11 %), Barcelona (+10,8 %), Abu Dhabi (+10 %), Porto (+8,6 %), Athen (+7,5 %) und Montreal (+6 %) gehören zu den Top 10.Andere Städte mit bemerkenswerten jährlichen Wachstumsraten sind Lissabon (+4,7 %), Mumbai (+4,6 %) und Manchester (+3,3 %).Die Immobilienmarktleistung war in Los Angeles (+1,9 %), Sydney (+1,6 %), Mailand (+1,6 %), Delhi (+1,5 %), Rom (+1,5 %) und Jerusalem (+1,2 %) verhaltener.Neben Berlin verzeichneten im vergangenen Jahr sechs weitere der von eXp Realty analysierten globalen Immobilien-Hotspots einen Rückgang der Immobilienwerte: London, Melbourne, Auckland, Toronto, Marseille und Paris.Lars Pfeiffer, Geschäftsführer von eXp Germany, kommentierte:„Höhere Zinssätze und steigende Baukosten waren zwei der Hauptfaktoren für den Rückgang der Nachfrage und damit für die Immobilienpreise in ganz Berlin. Die Stadt bietet jedoch derzeit eine Fülle von Möglichkeiten für Immobilienkäufer, sowohl aus dem In- als auch aus dem Ausland, die das höhere Maß an Potenzial erkennen, das auf dem heutigen Markt zu finden ist.Natürlich haben wir seit geraumer Zeit einen steigenden Bedarf an Wohnraum sowie ein anhaltendes Interesse ausländischer Investoren festgestellt. Während Käufer derzeit von einer gewissen Bezahlbarkeit profitieren, ist es unwahrscheinlich, dass dies lange so bleibt, und wir erwarten, dass der Berliner Markt in naher Zukunft Anzeichen für ein positives Wachstum zeigen wird.“Datentabellen und QuellenDie Daten zu den Immobilienpreisen stammen aus verschiedenen Quellen – siehe Tabellen für die vollständige Liste.Die vollständigen Datentabellen und Quellen können hier online eingesehen werden

