eXp Realty lanza operaciones en Perú

creando oportunidades inigualables para que los agentes construyan su futuro

BELLINGHAM, WA, UNITED STATES, March 21, 2025 / EINPresswire.com / -- eXp Realty, la agencia inmobiliaria independiente más grande del mundo y subsidiaria de eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), anunció hoy su lanzamiento en Perú, su mercado internacional n.º 25, fortaleciendo así su presencia global y ofreciendo a los agentes inmobiliarios peruanos un camino innovador hacia el éxito, la creación de riqueza y la colaboración a nível global."Nuestra expansión a Perú es otro paso audaz a medida que continuamos construyendo la agencia inmobiliaria más centrada en el agente en el planeta", dijo Glenn Sanford, Fundador, CEO y Presidente de eXp World Holdings. A diferencia de las agencias tradicionales que limitan el crecimiento de los agentes, eXp los empodera con un modelo de negocio que recompensa su éxito, impulsa su desarrollo profesional y los conecta con una próspera comunidad global". Los agentes peruanos ahora tienen acceso a una oportunidad sin precedentes para escalar sus negocios y tomar el control total de sus carreras."Ricardo Alfaro, Country Leader de eXp Perú, destacó las excepcionales ventajas que ofrece eXp."Los agentes peruanos ahora tienen acceso a un modelo de agencia que no sólo es innovador, sino que también cambia la vida. eXp Realty no es sólo otra empresa inmobiliaria - es un movimiento donde los agentes realmente prosperan a través de la colaboración, la propiedad de acciones y las oportunidades globales de creación de negocios."Por qué los agentes peruanos están cambiándose a eXp RealtyCon su modelo basado en la nube y plataformas de colaboración propias, eXp Realty brinda a los agentes peruanos la ventaja competitiva que necesitan para tener éxito en el cambiante panorama inmobiliario actual. Los beneficios incluyen:Gane más, conserve más: Reparto de comisiones líder en el sector y límites bajos para maximizar las ganancias de los agentes.Ser dueño de su futuro: Oportunidades de participación en una empresa que cotiza en el Nasdaq, lo que permite a los agentes crear riqueza más allá de las transacciones.Potencial de crecimiento ilimitado: Una red global de referidos de casi 83.000 agentes para ampliar las oportunidades de negocio más allá de las fronteras.Capacitación y soporte de clase mundial: Acceso a formación en directo, mentoría y estrategias de crecimiento empresarial de los agentes más productivos a nivel mundial.Flexibilidad y libertad inigualables: Trabaje desde cualquier lugar, forme un equipo sin restricciones geográficas, y comercialice propiedades a escala global.Los agentes peruanos que deseen llevar sus carreras inmobiliarias al siguiente nivel pueden obtener más información sobre cómo unirse a eXp Realty y desbloquear el futuro del sector inmobiliario visitando: exprealty.international

