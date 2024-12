Milano si posiziona tra i 20 mercati immobiliari più forti, ma Roma non riesce a raggiungere la vetta

LONDON, UNITED KINGDOM, December 19, 2024 / EINPresswire.com / -- Una ricerca di eXp Realty Italia ha rivelato quali sono le città globali che hanno registrato le performance più forti per quanto riguarda il tasso di rivalutazione del mercato immobiliare su base annua.eXp Realty ha analizzato la crescita annuale dei valori immobiliari in 30 città globali e i dati mostrano che Milano si colloca tra le prime 20, al 19° posto.In tutta la città, il valore medio di un immobile è aumentato dell'1,6% nell'ultimo anno e, sebbene si tratti di un tasso di crescita annuale piuttosto contenuto, è sufficiente a far entrare la città nella top 20 dei mercati immobiliari globali più caldi secondo eXp Realty.Tuttavia, con un tasso di crescita annuale dell'1,5%, Roma manca di poco l'ingresso nella top 20, posizionandosi al 21° posto.Cracovia ha dimostrato di essere il punto caldo a livello globale quando si tratta di crescita dei valori immobiliari nell'ultimo anno. La città ha visto il valore medio di un immobile aumentare del 24,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.Dubai è al secondo posto, con un aumento dei valori immobiliari del 19,4% rispetto all'anno precedente, mentre Madrid completa la top three con una crescita del 18,9%.Anche Varsavia (+14,2%), Salonicco (+11%), Barcellona (+10,8%), Abu Dhabi (+10%), Porto (+8,6%), Atene (+7,5%) e Montreal (+6%) rientrano nella top 10.Tra le altre città che hanno registrato tassi di crescita annua notevoli figurano Lisbona (+4,7%), Mumbai (+4,6%), Tel-Aviv (+4,2%) e Manchester (+3,3%).Sette dei principali hotspot immobiliari globali analizzati da eXp Realty hanno visto diminuire i valori degli immobili nell'ultimo anno.Londra ha registrato il calo più marginale (-0,5%), mentre le riduzioni maggiori sono state registrate a Berlino (-6,2%) e Parigi (-5,5%).Il responsabile di eXp Italia, Denis Andrian, ha commentato:“I mercati immobiliari di Milano e Roma presentano caratteristiche uniche, plasmate da specifiche dinamiche economiche, sociali e demografiche. Sebbene entrambe le città abbiano registrato un tasso di rivalutazione dei prezzi degli immobili più contenuto nell'ultimo anno, continuano a godere di un forte favore da parte di molti acquirenti internazionali.Milano si distingue per la sua crescita dinamica, segnata da un aumento degli investimenti immobiliari, in particolare nei settori residenziale e commerciale, e da progetti di riqualificazione urbana che stanno trasformando la città in un polo di attrazione per giovani professionisti e industrie innovative.Roma, invece, presenta un mercato stabile e tradizionale, con una forte domanda di immobili storici e di prestigio, sostenuta dal turismo e dal mercato degli affitti a breve termine, nonostante le sfide poste dalle normative e dalla burocrazia.Entrambe le città offrono opportunità interessanti, ma richiedono un'attenta considerazione delle caratteristiche specifiche di ciascun mercato per poterne sfruttare appieno il potenziale. ”Tabelle e fonti dei datiI dati sui prezzi delle case provengono da una serie di fonti - vedere le tabelle per l'elenco completo.Le tabelle complete dei dati e le fonti possono essere consultate online, qui.

