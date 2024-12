Madrid ocupa el tercer puesto en el ranking mundial de mercados inmobiliarios más fuertes

LONDON, UNITED KINGDOM, December 19, 2024 / EINPresswire.com / -- Un estudio realizado por eXp Realty España ha revelado que Madrid ocupa el tercer puesto a nivel mundial en lo que se refiere a la tasa de revalorización del valor de la vivienda registrada en el mercado inmobiliario durante el último año.eXp Realty ha analizado el crecimiento anual del valor de las propiedades en 30 ciudades de todo el mundo y las cifras muestran que Madrid ocupa el tercer lugar a nivel mundial, con un aumento del valor de las propiedades del 18,9% en el último año.Sólo Cracovia en Polonia (+24,7%) y Dubai (+19,4%) se sitúan por encima de Madrid en la clasificación mundial y no es sólo Madrid la que está demostrando la fortaleza del mercado inmobiliario español en la actualidad.Barcelona también ocupa la sexta posición en la clasificación elaborada por eXp Realty, y los precios de la vivienda han aumentado un 10,8% en los últimos 12 meses.Varsovia (+14,2%), Salónica (+11%), Abu Dhabi (+10%), Oporto (+8,6%), Atenas (+7,5%) y Montreal (6%) también figuran entre las 10 primeras.Otras ciudades que han registrado notables tasas de crecimiento anual son Bombay (+4,6%), Tel-Aviv (+4,2%) y Manchester (+3,3%).El comportamiento del mercado inmobiliario ha sido más moderado en Los Ángeles (+1,9%), Sydney (+1,6%), Milán (+1,6%) Delhi (+1,5%), Roma (+1,5%), Jerusalén (+1,2%) y Hamburgo (+0,3%).Siete de las principales zonas inmobiliarias del mundo analizadas por eXp Realty han registrado un descenso del valor de la vivienda en el último año.Londres ha registrado el descenso más marginal, del -0,5%, mientras que las mayores reducciones se han observado en Berlín (-6,2%) y París (-5,5%).El director de eXp España, Joaquín Nuevo, comentó:«Las principales ciudades españolas se encuentran entre los lugares más atractivos para vivir y trabajar en el mundo y, como resultado, el mercado inmobiliario se ha comportado de manera particularmente fuerte durante el último año, con Madrid asegurando su lugar entre las tres principales ciudades del mundo para el crecimiento del valor de la propiedad en un impresionante 18,9%, y Barcelona también en el top 10 con un 10,8%.Esto refleja el creciente atractivo de España como destino principal para compradores nacionales e internacionales, impulsado por su vibrante cultura, economía estable y calidad de vida. La resistencia del mercado español y su potencial de crecimiento continúan posicionándolo como un actor clave en el panorama inmobiliario mundial.»Tablas de datos y fuentesLos datos sobre el precio de la vivienda proceden de diversas fuentes (véase la lista completa en las tablas).Las tablas de datos completas y las fuentes pueden consultarse en línea, aquí.

