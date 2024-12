Star Micronics lanza mPOPCBI como nueva generación de la solución mPOP

Star mPOPCBI

HIGH WYCOMBE, UNITED KINGDOM, December 19, 2024 / EINPresswire.com / -- Star Micronics, proveedor internacional de soluciones de hardware para TPV, anuncia el lanzamiento de mPOPCBI, con la mejora de la conectividad como característica más destacada de esta nueva generación de la consolidada solución combinada de impresora y caja registradora mPOP™ de Star.mPOPCBI, que dispone de conectividad avanzada USB-C y Bluetooth con certificado para MFi, garantiza una conectividad fluida con dispositivos iOS, Android y Windows, al tiempo que permite a los usuarios seleccionar la conectividad USB-C, Bluetooth o ambas.La conectividad USB-C proporciona una sencilla solución plug & play para TPV fijos, permitiendo la sincronización continua de datos y la carga de tablets y dispositivos compatibles a través del cable USB. La adición de conectividad Bluetooth 5.0 permite emparejar la tablet con la mPOPCBI en el TPV o en cualquier punto de un establecimiento o local para proporcionar transacciones móviles y clienteling.Asimismo, la mPOPCBI cubre todas las eventualidades al disponer de puertos USB-A adicionales para dispositivos externos o periféricos, como un escáner de códigos de barras 2D o una pantalla de cliente opcionales, y un puerto USB-B para TPV tradicional. Es la solución ideal para empresas que necesitan un TPV móvil compacto y elegante, perfecto para retail, salones de belleza, cafeterías, food trucks o espacios con poco lugar en el mostrador.Como solución exclusiva de TPV móvil que combina impresora y caja registradora, mPOP es ligera y compacta, con un tamaño de tan solo 10 cm de alto y 30 cm de ancho, además de contar con un diseño estilizado adecuado para cualquier mostrador. Para mayor seguridad y para ahorro de espacio, puede colocarse debajo del mostrador gracias la emisión de recibos con alimentación frontal.La compatibilidad de mPOP con todos los sistemas operativos más importantes proporciona a los usuarios una solución versátil apta para software de TPV compatible y un sistema de pagos con tarjeta. Asimismo, dado que puede actuar como hub para controlar diversos periféricos, además de proporcionar conectividad para tablets, las múltiples funciones y conectividad asociadas a la mPOP hacen que el procesamiento de transacciones de clientes sea una tarea fluida y sencilla.Simon Martin, Director y Manager General de Star Micronics EMEA, ha señalado lo siguiente: «Diseñada para atender la creciente demanda de sistemas compactos de TPV móvil, la introducción de mPOPCBI como generación más reciente de la solución mPOP con conectividad mejorada demuestra el compromiso de Star con la mejora continua de su funcionalidad y versatilidad. Gracias a su gama de funciones y su integración sencilla, la mPOP mantiene su gran implantación en los sectores de retail y hostelería.»Información sobre Star MicronicsCreada en 1947, Star Micronics es uno de los mayores fabricantes de impresoras del mundo y cuenta con instalaciones de producción, marketing y soporte en todo el mundo. Star Micronics, que cuenta con una plantilla de más de 1500 empleados y un volumen de negocio que supera los £400 millones, ha desarrollado una cartera de impresoras TPV que incluye mecanismos e impresoras térmicas y matriciales de puntos diseñadas para la producción de códigos de barras, tickets, recibos y etiquetas. La contrastada tecnología de Star también se utiliza en la instalación de mecanismos de impresión para entornos de kioscos multimedia. La gama de Star Micronics está disponible en todo el mundo a través de un canal de distribución integrado por distribuidores y concesionarios.-oOo-Para obtener más información, visite www.Star-EMEA.com o póngase en contacto con:Claire SmithPR ManagerStar Micronics EMEATel: +44 (0)1494 471111Email: csmith@Star-EMEA.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.