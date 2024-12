Star Micronics lance la mPOPCBI, une solution mPOS de dernière génération

Star mPOPCBI

HIGH WYCOMBE, UNITED KINGDOM, December 19, 2024 / EINPresswire.com / -- Le fabricant international de solutions pour point de vente Star Micronics annonce le lancement de la mPOPCBI, dotée d’une connectivité améliorée caractéristique de la dernière génération de sa solution mixte d’imprimante avec tiroir-caisse Star mPOP™.La connectivité USB-C et Bluetooth certifiée MFi de la mPOPCBI est gage de connectivité transparente avec les appareils iOS, Android et Windows, tout en laissant aux utilisateurs un vrai choix avec la connectivité USB-C ou Bluetooth, ou une combinaison des deux.La connectivité USB-C crée une solution « plug & play » simple pour les points de vente fixes, ce qui rend possibles la synchronisation des données et le chargement des appareils via le câble USB sur les tablettes et les périphériques pris en charge. L’ajout de la connectivité Bluetooth 5.0 permet d’associer une tablette avec la mPOPCBI sur le point de vente, en boutique ou le point de vente pour les transactions mobiles et la relation client.D’autre part, avec des ports USB-A supplémentaires pour la connexion d’appareils externes ou de périphériques, tels qu’un lecteur de codes-barres 2D ou un afficheur client, et un port USB-B pour les points de vente traditionnels, la mPOPCBI a réponse à tout. Cela en fait une solution optimale pour les entreprises recherchant une solution de point de vente élégante et mobile pour les boutiques, salons, cafés, food trucks et magasins éphémères, ainsi que les emplacements où l’espace est réduit sur le comptoir.En tant que solution unique de point de vente associant une imprimante et un tiroir-caisse, la mPOP reste légère et compacte, avec seulement 10 cm de haut pour 30 cm de large et un design épuré qui s’adapte à tous les types de comptoir. D’autre part, pour libérer encore plus d’espace et plus de sécurité, elle peut être placée facilement sous le comptoir grâce à son chargement du papier en façade.En prenant en charge tous les systèmes d’exploitation, la mPOP apporte aux utilisateurs une solution polyvalente pouvant être utilisée directement avec les logiciels de point de vente et les systèmes de paiement compatibles. De plus, étant donné qu’elle peut servir de concentrateur pour contrôler différents périphériques et assurer la connectivité des tablettes, les multiples fonctions et possibilités de connexion associées à la mPOP rendent les transactions client fluides et sans effort.Comme l’explique Simon Martin, PDG de Star Micronics EMEA : « Faisant écho à la demande croissante en systèmes mobiles compacts de point de vente, l’introduction de la mPOPCBI en tant que solution mPOP de dernière génération avec connectivité améliorée démontre l’engagement de Star en termes d’amélioration continue des fonctionnalités et de polyvalence. Offrant de nombreuses fonctionnalités et une intégration simple, la mPOP connaît un franc succès dans les secteurs du commerce et de l'hôtellerie/restauration. »A propos de Star MicronicsFondée en 1947, Star Micronics est l'un des plus grands fabricants mondiaux d'imprimantes et assure la production, la promotion et l'assistance pour ses produits dans plusieurs pays. Avec plus de 1 500 collaborateurs et un chiffre d'affaires de plus de 400 millions de livres sterling, Star Micronics a développé une offre d'imprimantes de point de vente incluant les technologies thermiques, matricielles et mécaniques, conçues pour l'impression de codes-barres, de tickets, de reçus et d'étiquettes. L’expertise reconnue de Star est également sollicitée pour l’installation de mécanismes d'impression dans les bornes interactives. La gamme de Star Micronics est accessible partout dans le monde grâce à un réseau dense de distributeurs et de revendeurs.-oOo-Pour plus d'informations, consultez le site www.Star-EMEA.com ou contactez :Claire SmithResponsable Relations PresseStar Micronics EMEATel: +44 (0)1494 471111Email: csmith@Star-EMEA.com

