La visión de Xala que combina lujo con filantropía

MADRID, MADRID, SPAIN, January 9, 2025 / EINPresswire.com / -- El pasado 27 de Noviembre, el hotel Four Seasons de Madrid, se vistió de gala para ser la sede del evento ELLE x Future, en el que se rindió homenaje al trabajo social y ambientalista de Alejandra y Richard Gere en las fundaciones Sierra a Mar y The Heart of Xala Los empresarios filántropos y co-fundadores de ambas fundaciones, Juan y Jerónimo Bremer, asistieron al evento en representación de Xala, el proyecto consciente de ultra lujo en la costa del Pacífico mexicano que apadrina a ambas fundaciones.The Heart of Xala tiene su enfoque en el empoderamiento de comunidades marginadas, acompañándolas en la transición hacia el desarrollo e impulsándolas a despertar y creer en ellas mismas para regenerarse y crecer colectivamente.Sierra a Mar, por su parte, se enfoca en la conservación del medio ambiente, creando un plan estratégico para el desarrollo costero sostenible y regenerativo, trayendo prosperidad económica y seguridad a las personas de la región. La visión de ésta fundación yace en un plan profundamente arraigado en la protección y restauración de los ecosistemas, las biodiversidad y los recursos naturales, uniendo a desarrolladores, inversionistas y agencias gubernamentales para trabajar hacia un objetivo común.El modelo cien por ciento replicable de ambas fundaciones, nace tras varios años de experiencia y experimentación por parte de los Bremer y su socio Ricardo Santa Cruz, desarrollando en las costas de México. “Todo empieza a partir de la observación y la escucha activa. Al llegar a estos lugares, tienes que llegar con humildad y consciencia. No se trata de llegar a imponer, sino entender las necesidades tanto de la naturaleza como de las comunidades” Nos dice Juan Bremer.Bremer cuenta con más de dos décadas de experiencia conceptualizando y desarrollando propiedades residenciales y hoteleras sustentables de alto nivel en México y en Europa. No solo es un apasionado defensor de la protección de la naturaleza y partidario clave de ambas fundaciones, sino que su visión ha sido fundamental para poner en práctica las iniciativas humanitarias y de conservación en México.“Me siento honrado de contar con el apoyo de Richard y Alejandra tanto en Sierra a Mar como en The Heart of Xala, porque comparten nuestra visión de proteger el medio ambiente y a las comunidades vulnerables que han sido desplazadas por grandes complejos y desarrollos a lo largo de todo el mundo. Es de vital importancia tomar estos pilares en cuenta, no solo al desarrollar, sino también en nuestro día a día. Más consciencia hará un futuro mejor para todos y, como mencionó Alejandra hace unos momentos, juntos podemos más y mejor” recalcó el empresario.

