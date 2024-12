Atlas Renewable Energy Assina Contrato Histórico para Fornecer 450 GWh de Energia Renovável ao Grupo CAP

Atlas Renewable Energy

O contrato de 15 anos será um dos maiores da Atlas é o 3º contrato de fornecimento assinado para projetos renováveis com armazenamento de energia em bateria.

Este novo contrato de fornecimento destaca o papel contínuo da Atlas como parceira estratégica de soluções de energia para grandes empresas em operam em vários setores, incluindo a Copec e a CODELCO.” — Alfredo Solar, gerente regional da Atlas no Chile e no Cone Sul

CHILE, December 19, 2024 / EINPresswire.com / -- A Atlas Renewable Energy, fornecedora internacional de soluções de energia renovável, e o Grupo CAP, por meio de suas subsidiárias Compañía Minera del Pacífico (CMP) e Aguas CAP, anunciaram a assinatura de um novo contrato de compra de energia (PPA) de 15 anos. Segundo este acordo, a Atlas fornecerá 450 GWh/ano de energia verde para os principais conglomerados de mineração e siderurgia do Chile, representando um dos maiores contratos de energia renovável e armazenamento para a Atlas Renewable Energy e para o setor de energia do Chile.O acordo comercial com o Grupo CAP inclui o desenvolvimento de um projeto solar e um sistema de armazenamento de energia em bateria (BESS) na região do Atacama no país. O BESS vai permitir que o projeto forneça eletricidade nos períodos em que a luz solar é escassa ou inexistente, como à noite, fornecendo 100% de energia limpa 24 horas por dia e reduzindo as emissões de CO2 na atmosfera.Este PPA é um passo importante na jornada de descarbonização do Chile, reduzindo as emissões de CO2 dos processos e operações da CMP e da Aguas CAP. Ao usar energia renovável, as empresas poderão realizar a produção com impacto ambiental menor, algo muito relevante para uma indústria tão importante quanto à mineração no Chile.O uso da tecnologia BESS do projeto também é muito importante para ajudar o País a avançar em sua jornada rumo a uma rede de energia mais sustentável e neutra em carbono até 2050. Os sistemas BESS podem mitigar as inconsistências no fornecimento de energia que afetam o setor de energia renovável, garantindo o fornecimento de energia eficiente, contínuo e confiável, tornando-os um componente essencial dos sistemas elétricos modernos.Uma das principais tendências no setor elétrico do Chile é o uso de sistemas solares fotovoltaicos com as soluções BESS e a Atlas Renewable Energy está ajudando a liderar esse segmento. A empresa está desenvolvendo três projetos para aos PPAs que assinou em 2023 e 2024, que fornecerão 475 MW de energia solar e 616 MW de armazenamento.“Este novo contrato de fornecimento destaca o papel contínuo da Atlas como parceira estratégica de soluções de energia para grandes empresas em operam em vários setores, incluindo a Copec – por meio de sua subsidiária de marketing de energia EMOAC – e a CODELCO, que confiam em nós para alimentar suas operações por meio de contratos de longo prazo”, disse Alfredo Solar, gerente regional da Atlas Renewable Energy no Chile e no Cone Sul. “Com o nosso mais recente PPA histórico, estamos aumentando nossa capacidade instalada no Chile em mais de 1.000 MW por meio de projetos solares e BESS.”O CEO da CMP, Francisco Carvajal, disse: “Esse marco reafirma a liderança da CMP como uma peça fundamental na transição para uma mineração mais sustentável. Esses acordos não apenas garantem um fornecimento de eletricidade confiável e renovável, mas também reforçam nosso compromisso com a eficiência operacional e o desenvolvimento sustentável das comunidades onde operamos. É um passo decisivo em direção ao futuro que queremos continuar construindo para a CMP e as regiões onde operamos”.Por sua vez, a Gerente de Infraestrutura da CAP - divisão à qual pertence a Aguas CAP -, Patricia López, destacou que “reforçamos nosso compromisso com a estratégia de liderar os materiais essenciais para a descarbonização do Grupo CAP. Isso também nos permite continuar avançando no uso de tecnologias de classe mundial e, assim, continuar contribuindo para o desenvolvimento sustentável da região do Atacama e do país”.Com essa parceria, a Atlas reforça o seu compromisso como fornecedora de energia 100% limpa, apoiando as principais indústrias do Chile, como a mineração, em seu trabalho de descarbonização.SOBRE A ATLAS RENEWABLE ENERGYA Atlas Renewable Energy é uma empresa internacional de geração de energia renovável com um portfólio de projetos de 8,4 GW, dos quais 2,5 GW estão em fases avançadas de desenvolvimento, prontos para contratação, e 3,6 GW, em operação. Sua estratégia está focada em ajudar grandes empresas a fazer a transição energética para 100% de energia limpa. Para mais informações, visite: https://pt.atlasrenewableenergy.com/ SOBRE O GRUPO CAPDesde a sua criação em 1946, o Grupo CAP está comprometido com o progresso e o prestígio comercial do Chile. Temos uma extensa cadeia de valor que começa com a mineração de ferro, passa pela produção de aço e termina com o processamento de aço. Temos várias operações distribuídas por todo o país, fornecendo empregos diretos e indiretos para quase 13 mil pessoas.O Grupo CAP tem quatro áreas de negócios (mineração, siderurgia, processamento de aço e infraestrutura) e cinco subsidiárias: Compañía Minera del Pacífico, Compañía Siderúrgica Huachipato, CAP Infraestructura (Aguas CAP, Puerto Las Losas), Grupo Cintac e Tubos Argentinos.Por meio de suas subsidiárias, o Grupo CAP busca liderar o mercado global de materiais estratégicos em apoio à descarbonização, oferecendo um portfólio de negócios integrado e desenvolvendo produtos e soluções inovadores e sustentáveis, sempre com foco em promover o bem-estar e o progresso compartilhado.

