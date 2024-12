Veridas ECHO logra un hito en el sector al ser la primera solución de voz que supera las rigurosas pruebas antifraude

PAMPLONA, SPAIN, December 18, 2024 / EINPresswire.com / -- Pamplona — 17 de diciembre de 2024. Veridas , líder global en verificación de identidad y biometría, se enorgullece en anunciar que su tecnología de voz Veridas ECHO ha superado con éxito la evaluación iBeta Nivel 1 de Detección de Ataques de Presentación (PAD) siguiendo el estándar ISO/IEC 30107-3.Este logro convierte a Veridas ECHO en la primera solución de voz del mercado que supera esta prueba, demostrando que puede detectar y bloquear intentos de fraude en los que se reproducen voces a través de un altavoz para engañar al sistema. Aunque Veridas ECHO es capaz de detectar tanto voces sintéticas como genuinas, es importante señalar que la evaluación iBeta ha utilizado únicamente voces genuinas obtenidas de forma colaborativa para simular ataques. La evaluación iBeta, acreditada por la Alianza FIDO como laboratorio biométrico de confianza, es una prueba independiente y reconocida diseñada para evaluar lo bien que una solución puede detener los «ataques de presentación». Para superar la prueba iBeta, el sistema debe bloquear el 100% de los ataques presentados. "Veridas ECHO no es solo una solución de voz—es un salto en seguridad e innovación," afirmó Javier San Agustín, CTO de Veridas. "Superar con éxito la evaluación de iBeta resalta nuestro firme compromiso con llevar la tecnología biométrica al siguiente nivel,ofreciendo soluciones que priorizan la confianza, la seguridad y la experiencia del usuario. Este logro representa un hito significativo, no solo para Veridas, sino para toda la industria de biometría de voz".Apoyando a sectores críticos en la lucha contra el fraudeVeridas ECHO proporciona a las organizaciones en sectores críticos—como la banca, las telecomunicaciones y el sector sanitario—las herramientas necesarias para combatir el fraude de identidad con confianza. Al combinar:Análisis de voz en tiempo real para verificar la identidad con precisión.La tecnología Veridas SHIELD antispoofing, que bloquea voces falsas o reproducidas.Principios de privacidad por diseño, que garantizan la protección de los datos del usuario.Liderando el camino hacia la confianza y la innovaciónA medida que los intentos de fraude se vuelven cada vez más sofisticados, Veridas ECHO asegura que las empresas puedan detectar y prevenir ataques de suplantación por voz con una precisión inigualable, mientras ofrecen una experiencia de usuario segura y sin fricciones. Al mismo tiempo, protege las identidades de los usuarios cumpliendo con los estándares de privacidad más estrictos, permitiendo a las organizaciones adoptar la biometría de voz con total confianza.Acerca de VeridasVeridas es una empresa global especializada en verificación de identidad y soluciones biométricas. Con presencia en más de 25 países, Veridas está comprometida en ofrecer tecnología segura, fiable y centrada en la privacidad.Para más información, por favor contacte con:Juan Fernando CamposPR Managerjfcampos@veridas.com+34 677662408

