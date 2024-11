Veridas lleva sus soluciones contra el fraude de identidad al Google Cloud Marketplace

A la izquierda, Javier Pérez Trigo, Head of Digital Natives en Google Cloud, y a la derecha, Eduardo Azanza, CEO de Veridas.

MADRID, SPAIN, November 28, 2024 / EINPresswire.com / -- Veridas , líder global en soluciones de verificación de identidad y biometría, ha anunciado hoy que su plataforma de Verificación de Identidad (IDV) ya forma parte del Google Cloud Marketplace . Con esta integración, las empresas que usan Google Cloud podrán acceder fácilmente a una tecnología avanzada que refuerza la seguridad y la confianza en un entorno digital.En lo que va de 2024, Veridas ha realizado más de 100 millones de verificaciones de identidad para clientes como BBVA, Deutsche Telekom, Orange y Repsol, entre otros.Con su incorporación al Google Cloud Marketplace, Veridas responde a la necesidad de soluciones robustas frente al aumento del fraude digital. Las amenazas son cada vez más sofisticadas, y las empresas necesitan herramientas que les brinden confianza y seguridad. Veridas, con una amplia trayectoria en sectores clave como la banca, las instituciones públicas y las aseguradoras, pone ahora sus soluciones de verificación al alcance de cualquier empresa, en cualquier lugar del mundo, de manera ágil y sencilla.Impulso en la región de EMEAVeridas también ha fortalecido su soporte de soluciones en la nube en la región EMEA gracias a esta alianza con Google Cloud Marketplace. Ahora, las empresas locales pueden acceder a herramientas de verificación de identidad de forma más eficiente y segura. Google Cloud, con su infraestructura de vanguardia y servicios innovadores, se ha consolidado como la plataforma ideal para empresas que buscan rendimiento y protección.Companies worldwide choose Google Cloud for its strong emphasis on security, continuous innovation, and seamless integration across various technological environments. This makes it the platform of choice for those seeking performance and protection.“La llegada de nuestra plataforma de Verificación de Identidad a Google Cloud Marketplace permitirá a las empresas implementar, gestionar y escalar rápidamente soluciones contra el fraude, respaldadas por la infraestructura global y confiable de Google Cloud”, señaló Dai Vu, Director General de Marketplace & ISV GTM Programs en Google Cloud.“Nuestra plataforma de IDV no es solo una herramienta de verificación, sino una solución integral que ya protege a más de 300 clientes en 25 países frente a fraudes avanzados, como los ataques de inyección y los deepfakes. Con tecnología 100% propia, cobertura global de documentos y cumplimiento de normativas internacionales, garantizamos máxima seguridad y una experiencia impecable para el usuario. Ser parte de Google Cloud Marketplace nos permite llevar esta tecnología a nuevos horizontes y fomentar su adopción global”, afirmó Eduardo Azanza, CEO de Veridas.Sobre VeridasVeridas es un referente global en soluciones avanzadas de verificación de identidad, biometría y prevención del fraude. Su tecnología ayuda a empresas de sectores como la banca o la movilidad a crear experiencias digitales seguras, mejorando la protección frente al fraude y optimizando la experiencia de usuario.Contacto para prensa:Juanfer CamposGlobal PR Manager Veridas+34 677 662 408jfcampos@veridas.com

