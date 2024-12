Eloy Casagrande, do Slipknot, o baterista colombiano Carlos Palmet e El Estepario Siberiano, indicados ao Drumeo Awards

Drumeo Awards 2024, Celebrando a Excelência na Bateria

A votação já está aberta no site da Drumeo

VANCOUVER, CANADA, December 18, 2024 / EINPresswire.com / -- A Drumeo tem o orgulho de apresentar os indicados ao Drumeo Awards 2024, celebrando bateristas excepcionais que fizeram contribuições significativas para a comunidade musical neste ano. A 4ª edição anual reconhecerá performances virtuosas, gravações inovadoras e artistas que estabeleceram novos padrões em diversos gêneros da bateria ao longo do último ano.A votação já está aberta para o público participar e escolher seus bateristas favoritos em 15 categorias. O período de votação vai de 16 a 22 de dezembro. Para ver os indicados deste ano e votar, acesse a página oficial de votação do Drumeo Awards: https://www.drumeo.com/vote Os vencedores serão anunciados ao vivo no dia 30 de janeiro às 17h (horário do Pacífico), tanto na plataforma Drumeo quanto no YouTube . Durante a transmissão, os espectadores poderão participar do chat, concorrer a mais de 30.000 dólares em prêmios e celebrar juntos o auge da excelência na bateria.A noite culminará com a entrega do cobiçado prêmio ‘Baterista do Ano’, cujos vencedores anteriores incluem Travis Barker, Chad Smith, Questlove, Shane Hawkins e II, do Sleep Token.Patrocinadores:O Drumeo Awards 2024 é possível graças à parceria orgulhosa com o patrocinador principal Yamaha Drums.Sobre a Drumeo:A Drumeo é a principal plataforma online que oferece educação abrangente e recursos para bateristas de todos os níveis. Com o compromisso de fomentar uma comunidade global de bateristas, a Drumeo oferece aulas com instrutores renomados, faixas para tocar junto e conteúdo envolvente para inspirar e apoiar bateristas ao redor do mundo.Participe da conversa nas redes sociais usando #DrumeoAwards.

Assista à transmissão do Drumeo Awards 2023

