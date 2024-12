Serbia resolutely implementing reforms, Growth Agenda

Јоксимовић је, учествујући на 15. економском самиту Републике Србије, навела да би наша земља кроз отварање преговарачких поглавља могла да ефикасније мери колико је од реформи примењено и колико су достигнути стандарди ЕУ. Када је реч о регионалној сарадњи, како је нагласила, Србија је део решења, а не део проблема у овом делу света. То је важно за нашу земљу као привлачну инвестициону дестинацију и надам се да ће се наставити овако и у будућности, истакла је она и поручила да Влада Србије даје све од себе како би промовисала Србију као место стабилности. Према њеним речима, докле год је Србија, као земља кандидат за чланство у ЕУ, изложена ригорозним методама и где су преговори засновани на јасним критеријумима, онда имамо чисту ситуацију и јасно је шта треба да као држава радимо. Србија је показала нови приступ регионалној сарадњи, указала је Јоксимовић, уз напомену да наша земља не само да решава проблеме из прошлости, већ подстиче и иницира нове идеје о сарадњи. Шеф Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Србије ЕУ Тања Мишчевић истакла је на овом скупу да отварање преговарачких поглавља не би била награда, већ резултат тешког рада. Мишчевић је нагласила да је циљ Србије да отвори преговарачка поглавља 23 и 24 до краја године, додавши да сматра да је технички и политички дијалог са Приштином трајан процес. Знамо и свесни смо да је отварање Поглавља 35 неопходан политички услов за даљи развој, али ми радимо и на неким другим поглављима, као што је Поглавље 32, које се односи на финансијску контролу. Србија је спремна и политички и технички за то да се поглавља отворе, поручила је она.

