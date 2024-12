Excellence Canada annonce les lauréats des prix des grands employeurs du mois canadien de la santé en milieu de travail

Excellence Canada Corporate Logo French Logo Great Employers 2024

Les organisations qui ouvrent la voie à la création d’environnements de travail sains, sûrs et stimulants

TORONTO, ONTARIO, CANADA, December 19, 2024 / EINPresswire.com / -- Excellence Canada est fière d’annoncer les lauréats du Prix des grands employeurs du Mois canadien de la santé en milieu de travail 2024. Ce prix récompense les organisations qui s’engagent à exceller en matière de santé et de sécurité au travail en adoptant des approches novatrices et exhaustives en matière de bien-être des employés.Cette année, les organisations primées ont fait preuve de leadership en créant des environnements sains et accueillants sur les plans physique et psychologique. Leur dévouement se reflète dans les efforts déployés pour exceller dans quatre piliers du mieux-être en milieu de travail :1. Modes de vie sainsCes employeurs appuient les initiatives qui permettent aux employés de maintenir un mode de vie sain. Qu’il s’agisse de promouvoir une alimentation équilibrée et une activité physique régulière ou d’appuyer l’élimination des comportements risqués en matière de santé, ils accordent la priorité au bien-être au cœur de leur culture au travail.2. Santé mentale et culture au travailUne solide culture de confiance, d’équité, de diversité et d’inclusion est essentielle dans ces organisations. En favorisant la sécurité psychologique et en accordant la priorité à la santé mentale, ils font en sorte que les employés se sentent soutenus et valorisés, favorisant une communication ouverte et des relations positives.3. Environnement physiqueReconnaissant l’importance de la sécurité, ces employeurs créent des espaces de travail sécuritaires qui minimisent les risques physiques et soutiennent la santé globale des employés. Des mesures rigoureuses en matière de santé et de sécurité répondent aux besoins changeants des milieux de travail modernes et assurent le bien-être à long terme des employés.4. Responsabilité sociale d’entreprise (RSE)Ces organisations vont au-delà du milieu de travail et reconnaissent le lien entre le bien-être des employés, l’engagement communautaire et la performance organisationnelle. En mettant en œuvre et en soutenant la participation des employés aux initiatives de RSE, ils améliorent la vie au sein et à l’extérieur de leur organisation.« Les candidatures présentées par ces organisations témoignent d’un véritable engagement à favoriser et à maintenir des milieux de travail sains », a déclaré Sean Slater, président d’Excellence Canada. Le comité d’arbitrage a été profondément impressionné par leurs efforts. En cette période occupée et difficile, leur dévouement à créer des environnements sûrs, inclusifs et favorables est encore plus inspirant. »Depuis plus de 25 ans, Excellence Canada célèbre le Mois canadien de la santé en milieu de travail et le prix des grands employeurs. Les organisations reconnues non seulement favorisent l’engagement et la productivité des employés, mais elles démontrent aussi le rôle essentiel que joue la responsabilité d’entreprise dans l’édification de collectivités résilientes.2024 Mois canadien de la santé au travail(Ordre alphabétique)• AGS Rehab Solutions• Artis REIT• AudienceView• CanmetÉNERGIE (Ressources naturelles Canada)• Connecting Care• Connecting Early Years Family Centre• Creative Options Regina• Hamilton Health Sciences• Health Standards Organization (HSO)• South Asian Canadians Health & Social Services (SACHSS)• Your Neighbourhood Credit UnionPour en savoir plus sur le Mois canadien de la santé en milieu de travail et sur les Grands employeurs de 2024, visitez healthyworkplacemonth.ca/award.Perspectives : Demandes de 2025Les soumissions de l’année prochaine seront accessibles en ligne à healthyworkplace month.ca à compter du 1ᵉʳ septembre 2025. La date limite pour présenter une demande est le 31 octobre 2025.RemerciementsExcellence Canada exprime sa gratitude à ses partenaires de 2024 : Genwell, Haleo Sleep, Headversity et Wounded Warriors Canada, dont le soutien rend possible le Mois canadien de la santé au travail.À A propos d’Excellence CanadaExcellence Canada est une organisation nationale qui vise à promouvoir l’excellence en milieu de travail. Grâce à nos normes nationales reconnues pour des milieux de travail sains, la santé mentale au travail et l’excellence organisationnelle, ainsi qu’à des programmes comme le Mois canadien de la santé en milieu de travail, les Prix d’excellence pour les entreprises canadiennes et les Prix d’excellence du Canada, nous aidons les employeurs à évaluer, à améliorer et à célébrer leur engagement envers la santé des employés et la réussite organisationnelle.Les prix d’excellence du Canada sont honorés par le patronage permanent de la Gouverneure générale du Canada depuis 2006.

