Excellence Canada annonce les lauréats des Prix Canada pour l’Excellence de 2024

Excellence Canada a le plaisir d’annoncer que 16 prix seront présentés à 15 organisations canadiennes de calibre exceptionnel.

TORONTO, ONTARIO, CANADA, October 21, 2024 / EINPresswire.com / -- Excellence Canada a le plaisir d’annoncer que 16 prix seront présentés à 15 organisations canadiennes de calibre exceptionnel en reconnaissance de leur engagement envers l’amélioration continue et la poursuite de l’excellence, notamment dans les catégories suivantes : l’Excellence organisationnelle ; l’Excellence, Innovation et mieux-être; Milieu de travail sain; et Santé mentale au travail. Les prix seront décernés à la cérémonie des Prix Canada pour l’Excellence qui se tiendra le 28 octobre 2024 Les Prix Canada pour l’Excellence sont un programme de prix annuel, créé en 1984, qui reconnaît les accomplissements exceptionnels d’organisations des secteurs privé, public et sans but lucratif d’un bout à l’autre du Canada.Pour être considérée en vue de recevoir un prix, une organisation doit demander la certification de ses pratiques, politiques et de sa culture dans les cadres de travail d’excellence progressive d’Excellence Canada établis en collaboration avec des associations sectorielles et professionnelles. Pour réussir, les organisations doivent démontrer la mise en œuvre et l’itération de leurs programmes de même que l’engagement de toutes leurs parties prenantes.Shirlee Sharkey, Présidente du conseil d’Excellence Canada, affirme : « Au nom du Conseil d’administration d’Excellence Canada, j’ai le grand plaisir de présenter les Prix Canada pour l’Excellence aux lauréats de cette année. Je tiens à féliciter toutes ces organisations qui ont satisfait aux normes et exigences rigoureuses du programme Prix Canada pour l'excellence. Vous êtes tous de véritables modèles d'excellence. »Allan Ebedes, Président et chef de la direction d’Excellence Canada, a déclaré : « Au cours des 40 dernières années, nous avons reconnu plus de 700 organisations exceptionnelles dans les secteurs privé, public et sans but lucratif qui ont répondu aux normes les plus élevées en matière de qualité, d’excellence, d’innovation et de milieu de travail sain.Nous avons aussi l’honneur de présenter le Prix d’excellence exceptionnelle du Conseil des gouverneurs à deux éminents canadiens : le très honorable Brian Mulroney, ancien premier ministre du Canada, accepté par sa fille, Madame la ministre Caroline Mulroney, députée provinciale et le docteur Benoit-Antoine Bacon, président et vice-chancelier, Université de la Colombie-Britannique ».Les prix seront présentés lors du Sommet de l’excellence du rendement et des Prix Canada pour l’Excellence qui se tiendra le lundi 28 octobre à Toronto. Veuillez consulter le site www.excellencesummit.ca Pour plus de détails, prière de communiquer avec :Sean Slater, Président, Excellence Canadasean@excellence.ca | www.excellence.ca Lauréats des 40e Prix Canada pour l’Excellence, 2024sEXCELLENCE, INNOVATION ET MIEUX- ÊTRECe prix repose sur la norme d'Excellence, innovation et mieux-êtred'Excellence Canada élaborée par Excellence Canada en association avec ses partenaires et professionnels partout au Canada.Lauréat du prix Platine Région de Peel – Brampton, OntarioLauréat du prix Argent ACQ Résidentiel – Montréal, QuébecMILIEU DE TRAVAIL SAINExcellence Canada a créé la norme Milieu de travail sainen partenariat avec Santé Canada et en association avec les professionnels des secteurs de la santé et du mieux-être.Lauréat du prix Platine Wajax – Toronto, OntarioLauréat du prix Or Circle of Care – Toronto, OntarioSANTÉ MENTALE AU TRAVAILCe prix repose sur le Cadre de travail de la Santé mentale au travaild'Excellence Canada. Le Cadre de travail de la Santé mentale au travaill a été créé par Excellence Canada en collaboration avec des professionnels de la santé mentale et de la sécurité au travail partout au Canada. À ce titre, les principes et bonnes pratiques décrits dans la Norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologiques en milieu de travail sont incorporés dans le Cadre de travail.Lauréats du prix Ordre de l’excellence Canada Ontario Shores Centre for Mental Health Sciences – Whitby, Ontario Sun Life – Toronto, OntarioLauréats du prix Platine CGI Inc. – Montréal, Québec Wajax – Toronto, Ontario Workplace Safety North – North Bay, OntarioLauréats du prix Or Air Canada – Saint-Laurent, Québec L’Association des laboratoires régionaux de l’Est de l’Ontario – Ottawa, Ontario Waypoint Centre for Mental Health Care – Penetanguishene, OntarioEXCELLENCE ORGANISATIONNELECe prix repose sur la norme d'Excellence organisationnelle d'Excellence Canada élaborée par Excellence Canada en association avec ses partenaires et professionnels partout au Canada. La NEO est un cadre de travail à la fois robuste et flexible qui utilise une évaluation axée sur les données pour trouver lacunes et opportunités d’amélioration continue dans toutes les organisations du secteur privé et public, les entreprises et les institutions. La mise en place et la certification de la norme d'Excellence organisationnelle permettront aux organisations d’adopter les meilleures pratiques pour atteindre l’excellence et un rendement optimal.Lauréat du prix Ordre de l’excellence BC Pension Corporation – Victoria, Colombie-BritanniqueLauréats du prix Platine Ingénieurs Canada – Ottawa, Ontario Students and Enrolment Division, université Carleton – Ottawa, OntarioLauréat du prix Or Saskatchewan Assessment Management Agency – Regina, SaskatchewanPRIX DE RECONNAISSANCE EXCEPTIONNELLEDe temps à autre, le Conseil des gouverneurs d’Excellence Canada reconnaît des personnes qui ont contribué de façon notable à la société canadienne ou à la condition humaine dans le monde. Parmi les personnalités reconnues par le passé notons le Dr David Suzuki, l’honorable lieutenant-général Roméo A. Dallaire, l’honorable Flora MacDonald, Sir Richard Branson, M. Rick Hansen, Mme Margaret Trudeau, Rick Mercer, Bianca Andreescu, Mary Deacon, Mitch Fairrais, Phyllis Webstad, M. Chris Hadfield, Ajay K. Agrawal, David R. Beatty et le docteur Simir K. Sinha.Cette année, dans l’esprit du thème du Sommet, « Jubilé de rubis : 40 ans d’excellence canadienne » le Conseil des gouverneurs décerne le Prix d’excellence exceptionnelle : au très honorable Brian Mulroney, ancien premier ministre du Canada, accepté à titre posthume par sa fille, Madame la ministre Caroline Mulroney, députée provinciale, en reconnaissance du calibre exceptionnel de son leadership et de sa vision en établissant les Prix Canada pour l’Excellence en 1984. Au docteur Benoit-Antoine Bacon, président et vice-chancelier de l’université de Colombie-Britannique pour son exceptionnel leadership en études post-secondaires dans plusieurs universités canadiennes.

