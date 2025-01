Vasco Translator E1: Oordopjes voor een natuurlijke conversatie

Vasco Translator E1 vertaalkoptelefoon Mensen die verschillende talen spreken Bedrijfslogo vasco

Vasco Electronics lanceert de Vasco Translator E1, een innovatieve set vertaal-oordopjes gebaseerd op geavanceerde AI-technologie.

NETHERLANDS, January 7, 2025 / EINPresswire.com / -- - Vasco, een Poolse producent van elektronische vertaalapparaten, lanceert het langverwachte product: de Vasco Translator E1 - De Vasco Translator E1 is een set AI-gestuurde vertaal-oordopjes die 51 talen ondersteunen in combinatie met de mobiele Vasco Connect app, en 64 talen wanneer ze gekoppeld zijn aan de Vasco Translator V4.- Dankzij tweerichtingsvertaling bevorderen de oordopjes een natuurlijke gespreksstroom.- Om aan de behoeften van verschillende gebruikers te voldoen, biedt de Vasco Translator E1 meerdere gebruiksmodi. Eén daarvan is de contactloze modus, die het mogelijk maakt om gesprekken soepel te laten voeren zonder het apparaat handmatig te hoeven bedienen.De Vasco Translator E1 is een innovatief product in de categorie realtime vertaling. De set bevat twee rechter-oordopjes, één voor elke gesprekspartner. Bij gebruik met de gratis Vasco Connect app ondersteunt het apparaat meer dan 50 talen. Wanneer gekoppeld aan de Vasco Translator V4, breidt dit aantal zich uit tot 64 talen en biedt het bovendien onbeperkt internet voor vertalingen.- We hebben een baanbrekend product gecreëerd dat inspeelt op de belangrijkste behoeften van gebruikers. De Vasco Translator E1 is eenvoudig en praktisch in gebruik, levert hoogwaardige vertalingen en ondersteunt meertalige gesprekken voor meerdere personen tegelijk. Bovendien valt het op door het minimalistische, al bekroonde ontwerp," zegt Maciej Góralski, CEO van Vasco Electronics Meertalige gesprekkenDe Vasco Translator E1 is ideaal voor groepsgesprekken. Elk oordopje kan op een andere taal worden ingesteld en detecteert automatisch de taal tijdens het gesprek, waarna deze wordt vertaald voor de andere deelnemers. Zo kan iedereen in zijn eigen taal spreken en begrijpen wat anderen zeggen. Met de Vasco Connect-app kunnen tot 10 oordopjes tegelijkertijd worden aangesloten voor een gesprek. Bij gebruik van de Vasco Translator V4 kunnen tot 6 oordopjes worden gekoppeld.Geavanceerde AI-technologie in vertalingDe Vasco Translator E1 maakt gebruik van meer dan 10 vertaalengines gebaseerd op kunstmatige intelligentie om vertalingen snel, accuraat en eenvoudig te maken. AI wordt toegepast in alle fasen van het vertaalproces: spraakherkenning, machinevertaling en de omzetting van de vertaalde tekst naar spraak.Dit proces wordt continu verbeterd door ons team van taalspecialisten. Zij beoordelen de kwaliteit van de vertalingen en kiezen het beste model voor een specifieke taal-koppeling. Hierdoor bereiken we een zeer hoge accuraatheid," aldus Tomasz Stomski, Chief Product Officer van Vasco Electronics.Gebruiksvriendelijk ontwerpVoor optimaal gebruiksgemak werkt de Vasco Translator E1 in twee modi: oordop en luidspreker. De eerste modus is geschikt voor geplande situaties, zoals zakelijke bijeenkomsten of familiebijeenkomsten, waar beide gesprekspartners een oordopje dragen. De tweede modus is ontworpen voor spontane gesprekken, bijvoorbeeld met medewerkers in klantenservice, kantoren, restaurants, hotels en transport. In dat geval gebruikt één persoon het oordopje en spreekt de ander via het mobiele apparaat waarop de Vasco Connect app is geïnstalleerd.Het gebruik van de Vasco Translator E1 is eenvoudig en comfortabel dankzij de contactloze vertaalfunctie, die een natuurlijke gespreksstroom mogelijk maakt. De gebruiker hoeft het apparaat of de mobiele app niet te bedienen. Voorafgaand aan het gesprek selecteert de gebruiker eenvoudig de contactloze vertaaloptie in de app of op de Vasco Translator V4.Bovendien is het gebruik van de Vasco Translator E1 hygiënisch, omdat het oordopje niet in de gehoorgang hoeft te worden geplaatst. Het flexibele ontwerp zorgt voor een perfecte pasvorm om vrijwel elk oor. De vertaal-oordopjes worden in Europa vervaardigd met hoogwaardige componenten. Het intuïtieve en hoogwaardige ontwerp is bekroond met de New York Product Design Award en de European Product Design Award.De Vasco Translator E1 is nu te koop via de website van de fabrikant: Vasco Translator E1.

Overwin taalbarrières met Vasco Translator E1

