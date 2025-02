Vasco Translator E1: fülhallgató természetes beszélgetéshez

Vasco Translator E1 vertaalkoptelefoon Mensen die verschillende talen spreken

A Vasco az elektronikus fordítók lengyel gyártója. Bevezették a régóta várt készüléküket a Vasco Translator E1-et.

BUDAPEST, HUNGARY, February 20, 2025 / EINPresswire.com / --- A Vasco Translator E1 egy mesterséges intelligencia-alapú fordító fülhallgató készlet. 51 nyelvet támogat a Vasco Connect mobilalkalmazással, és 64 nyelvet, ha párosítják a Vasco Translator V4 fordítóval.- A fordító fülhallgatók megkönnyítik a beszélgetés természetes folyamatát a kétirányú fordításnak köszönhetően.- A különböző felhasználók igényeinek kielégítésére a Vasco Translator E1 többféle működési módot kínál. Ezek egyike az érintésmentes fordítási mód, amely zökkenőmentes beszélgetést tesz lehetővé manuális működtetés nélkül.A Vasco Translator E1 egy high-tech termék a valós idejű fordítási kategóriából. A készlet két jobb oldali fülhallgatót tartalmaz, egyet-egyet a beszélgetőpartnerek számára. A fordító több mint 50 nyelvet támogat, ha egy dedikált ingyenes mobilalkalmazással, a Vasco Connecttel párosítja. Ezenkívül a fordító fülhallgató párosítható a Vasco Translator V4 fordítógéppel, amely 64 nyelv elérését és korlátlan online fordítást tesz lehetővé.- Létrehoztunk egy úttörő terméket, amely megfelel a legfontosabb felhasználói igényeknek. A Vasco Translator E1 egyszerűen és kényelmesen használható, kiváló minőségű fordításokat biztosít, és támogatja a többnyelvű beszélgetést egyszerre több ember számára. Minimalista, díjnyertes formájával kitűnik – mondja Maciej Góralski, a Vasco Electronics vezérigazgatója.Többnyelvű beszélgetésekA Vasco Translator E1 tökéletes csoportos beszélgetésekhez. Mindegyik fülhallgató más nyelvre állítható, és a rendszer automatikusan felismeri őket beszélgetés közben, mielőtt lefordítaná őket a többieknek. Így a fülhallgatóval mindenki a saját nyelvén beszélhet, és megértheti, mit mondanak neki mások. A Vasco Connect mobilalkalmazás akár 10 fülhallgató csatlakoztatását teszi lehetővé egyetlen beszélgetés során, a Vasco Translator V4 fordítógép pedig akár hat fülhallgatót is.Fejlett AI technológia a fordításbanA Vasco Translator E1 több mint 10 mesterséges intelligencián alapuló fordítómotort használ a gyors és pontos fordítások érdekében. A mesterséges intelligencia a fordítási folyamat minden szakaszában jelen van: a beszédfelismerés, a gépi fordítás és a lefordított szöveg beszéddé való alakítása során is.- Ezt a folyamatot nyelvi szakértői csapatunk folyamatosan fejleszti. Felmérik a fordítások minőségét, és kiválasztják a legjobb modellt az adott nyelvpárhoz. Ennek eredményeként nagyon magas szintű fordítási pontosságot tudunk elérni – mondja Tomasz Stomski, a Vasco Electronics termékigazgatója.Felhasználóbarát kialakításA felhasználók kényelme érdekében a Vasco Translator E1 két üzemmódban működik: fülhallgató és hangszóró. Az első jól működik tervezett helyzetekben, például üzleti találkozókon vagy családi összejöveteleken, ahol minden beszélgetőpartner viselheti az egyik fülhallgatót. A második módot az ügyfélszolgálaton, irodákban, éttermekben, szállodákban és a közlekedésben dolgozó alkalmazottakkal folytatott spontán beszélgetésekre tervezték. Ebben az esetben az egyik személy a fülhallgatót használja, a másik pedig ahhoz a mobileszközhöz beszél, amelyre a Vasco Connect alkalmazás telepítve van.A Vasco Translator E1 használata kényelmes és egyszerű az érintés nélküli fordítási funkciónak köszönhetően, amely lehetővé teszi a beszélgetés természetes folyamatát. A felhasználónak nem kell kezelnie sem a készüléket, sem a mobilalkalmazást. A beszélgetés megkezdése előtt a felhasználó egyszerűen kiválasztja az érintés nélküli fordítási lehetőséget a mobileszközön lévő alkalmazásban vagy a Vasco Translator V4-en.A Vasco Translator E1 használata higiénikus, hiszen nem kell a fülhallgatót a hallójáratba helyezni, a rugalmas kialakítás pedig tökéletes illeszkedést biztosít szinte minden anatómiához. A fordító fülhallgatók Európában készülnek a legjobb minőségű alkatrészek felhasználásával. Az intuitív és csúcsmodern design elnyerte a New York Product Design Award és a European Product Design Award díjakat.A Vasco Translator E1 már megvásárolható a gyártó honlapján:

