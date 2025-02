Vasco Translator E1: Слушалки за естествен разговор

Vasco Translator E1 Снимка: Vasco Electronic

Vasco Electronics представя Vasco Translator E1 – иновативни слушалки, базирани на AI технология за бърз и точен превод.

SOFIA, BULGARIA, February 21, 2025 / EINPresswire.com / -- - Vasco представя дългоочаквания си продукт – Vasco Translator E1 , иновативни слушалки за превод, базирани на AI. Те поддържат 51 езика с мобилното приложение Vasco Connect и 64 езика с Vasco Translator V4.- Слушалките осигуряват естествен поток на разговор благодарение на двупосочния превод. Устройството предлага различни режими на работа, включително безконтактен превод за удобна комуникация без ръчно управление.- Vasco Translator E1 е високотехнологичен продукт за превод в реално време. Комплектът включва две десни слушалки – по една за всеки участник в разговора. Когато се свърже с Vasco Connect, поддържа над 50 езика, а с Vasco Translator V4 – 64 езика и неограничен интернет за превод.– Създадохме иновативен продукт, който отговаря на ключови потребителски нужди. Vasco Translator E1 е лесен за употреба, осигурява висококачествени преводи и поддържа многозначителни разговори. Отличава се с минималистичен и награден дизайн – споделя Мацей Горалски, CEO на Vasco Electronics.Многоезични разговориVasco Translator E1 е идеален за групови разговори. Всяка слушалка може да бъде настроена на различен език и автоматично разпознава езика на говорещия. Приложението Vasco Connect позволява свързване на до 10 слушалки в един разговор, а Vasco Translator V4 – до шест.Напреднала AI технология в преводаVasco Translator E1 използва над 10 преводачески алгоритъма, базирани на изкуствен интелект, за бърз и точен превод. AI се прилага на всички етапи – разпознаване на реч, машинен превод и синтез на преведения текст.– Нашият екип от лингвисти постоянно подобрява качеството на превода, избирайки най-добрите алгоритми за всяка езикова двойка – споделя Томаш Стомски, Chief Product Officer на Vasco Electronics.Дизайн, удобен за потребителяVasco Translator E1 работи в два режима: слушалка и високоговорител. Първият е подходящ за бизнес срещи и семейни събирания, а вторият – за спонтанни разговори в хотели, ресторанти и офиси.Безконтактният превод позволява естествена комуникация без ръчно управление на устройството или приложението. Преди началото на разговора потребителят просто избира този режим в приложението Vasco Connect или Vasco Translator V4.Vasco Translator E1 е хигиеничен, тъй като не се вкарва в ушния канал, а гъвкавият му дизайн пасва на почти всяко ухо. Слушалките са произведени в Европа с висококачествени компоненти и са отличени с наградите New York Product Design Award и European Product Design Award.Vasco Translator E1 вече е наличен за поръчка на: https://vasco-electronics.bg/translator/vasco-translator-e1

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.