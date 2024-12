Licitaciones de alumbrado público inteligente para impulsar ciudades modernas y sostenibles

Updated TALQ Tender Template, Edition 4

TALQ presenta la Edición 4 actualizada y ampliada de su Plantilla de Licitación

PISCATAWAY, NJ, UNITED STATES, December 16, 2024 / EINPresswire.com / -- El Consorcio TALQ, responsable del desarrollo del Smart City Protocol, un estándar global de interfaz para aplicaciones de ciudades inteligentes, ha lanzado una nueva edición de su popular Plantilla de Licitación para alumbrado público. Presentada en el Smart City Expo World Congress celebrado en noviembre en Barcelona, la nueva « Plantilla de Licitación TALQ », Edición 4, ya está disponible en inglés y chino, con versiones en más idiomas previstas para principios de 2025. Esta actualización reemplaza la antigua «Guía de Bolsillo para Licitaciones de Alumbrado Público Inteligente», ofreciendo a ciudades y municipios una herramienta más práctica para redactar licitaciones que prioricen soluciones abiertas, interoperables y preparadas para el futuro en sistemas de alumbrado público inteligente.Diseñar e implementar Redes de Alumbrado Público, también conocidas como Sistemas de Control de Alumbrado Público, es una tarea compleja y altamente técnica. Las ciudades deben responder a necesidades específicas y casos de uso únicos, aunque la experiencia en este ámbito suele ser limitada. Para muchos funcionarios municipales, redactar una licitación de alumbrado público puede ser un desafío único en su carrera, enfrentándolos a preguntas clave como: ¿Cómo garantizar que el sistema esté preparado para el futuro? ¿Qué características pueden maximizar el ahorro energético? ¿Qué informes de mantenimiento ayudarán a reducir los costes operativos? Traducir estos objetivos estratégicos en especificaciones claras puede ser todo un desafío.Hace casi una década, el Consorcio TALQ identificó este desafío y se propuso simplificar el proceso. En 2015, lanzó la primera edición de su «Guía de Bolsillo para Alumbrado Público Inteligente», una herramienta práctica diseñada para ayudar a las ciudades a identificar sus necesidades específicas mientras aprovechan las capacidades de los sistemas avanzados de alumbrado público. La Edición 4, recientemente lanzada y ahora conocida como Plantilla de Licitación TALQ, se basa en esa experiencia, incorporando actualizaciones y mejoras significativas.Un modelo integral para ciudades y otras partes interesadasLa nueva Plantilla de Licitación TALQ se basa en ejemplos reales de licitaciones para redes de alumbrado público emitidas por grandes ciudades de todo el mundo. Su diseño está pensado para ayudar a ciudades, municipios, empresas de servicios públicos, operadores y desarrolladores de proyectos en la elaboración de licitaciones más simples y con mayor confianza en su conformidad técnica. Además, esta plantilla también beneficia a los proveedores de sistemas de alumbrado público, ayudándolos a reducir el esfuerzo requerido para participar en licitaciones en varios países simultáneamente.La Edición 4 de la Plantilla de Licitación TALQ incluyen requisitos técnicos clave y ejemplos prácticos que facilitan la redacción de un documento de licitación completo y compatible a nivel internacional. Actualmente está disponible en inglés y chino, con versiones en más idiomas previstas para principios de 2025. Con esta actualización, el Consorcio TALQ reafirma su compromiso de apoyar a las ciudades en la adopción de soluciones de alumbrado público inteligentes, eficientes y sostenibles, promoviendo al mismo tiempo un mercado abierto e interoperable para aplicaciones de ciudades inteligentes.Al igual que en ediciones anteriores, la Plantilla de Licitación TALQ se puede descargar de forma gratuita en el sitio web del Consorcio.

