智能道路照明招标确保兼容未来智慧城市系统

Updated TALQ Tender Template, Edition 4

TALQ 发布其完全更新且扩充内容的第 4 版招标模板

PISCATAWAY, NJ, UNITED STATES, December 16, 2024 / EINPresswire.com / -- TALQ 联盟是智慧城市协议( 智慧城市应用的全球接口标准 )的开发者,发布了其广泛使用的户外照明招标模板的新版本。恰逢今年11月在西班牙巴塞罗那举行的智慧城市世界大会,新版《 TALQ 招标模板 》第四版现已提供英文和中文版本,并预计于 2025 年初推出其他语言版本。本更新文件取代了之前的《智能户外照明招标便携指南》,为城市和市政部门提供了一种简化的招标流程,优先考虑来自多个供应商的未来兼容性、互相借鉴性和智能道路照明的开放解决方案。设计和实施户外照明网络(OLN,也称为路灯控制系统),是一项复杂且技术含量很高的尝试。城市必须应对独特的使用案例和具体要求,然而这一领域的专业知识往往很少。对于许多城市官员而言,起草道路照明的招标文件可能是一生中仅此一次的任务,这引发了一些关键问题:我们如何确保户外照明系统兼容未来的智慧系统?哪些功能将最大限度地节省能源?哪些维护报告可以帮助降低运营成本?将这些战略目标转化为招标文件的技术规范可能具有挑战性。近十年前,TALQ 联盟认识到了这一挑战,并着手简化这一过程。2015 年,TALQ 联盟发布了其首个《智能户外照明便携指南》,这是一个实用工具,帮助城市关注其特定需求,同时利用专家对先进户外照明系统的见解。最近发布的第 4 版(现更名为《TALQ 招标模板》)在此基础上进行了重大更新和改进。面向城市及其他利益相关方的综合模型新版《TALQ 招标模板》借鉴了全球主要城市发布的真实户外照明网络招标文件。它旨在帮助城市、市政部门、公用事业公司、运营商及项目开发者以较少的付出和更大信心地自行完成招标文件的编制,并确保其完整性。但是《TALQ 招标模板》对路灯系统供应商同样有益,因为他们可以同时减少参与各国招标的付出。《TALQ 招标模板》第 4 版的主要特点包括技术要求、帮助撰写详尽招标文件以及使其全球适用的措辞示例,目前提供英语和中文版本,更多语言版本将于 2025 年初推出。TALQ 联盟通过此次最新更新,继续支持城市采用智能、高效和可持续的户外照明解决方案,同时促进智慧城市应用的开放且互相借鉴的市场。

