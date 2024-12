Licitațiile pentru iluminatul stradal inteligent asigură orașe inteligente care să răspundă exigențelor viitorului

Updated TALQ Tender Template, Edition 4

TALQ lansează ediția 4, complet actualizată și extinsă a modelului pentru licitațiile publice

PISCATAWAY, NJ, UNITED STATES, December 16, 2024 / EINPresswire.com / -- Consorțiul TALQ, dezvoltatorul Protocolului Smart City – un standard global de interfață pentru aplicațiile inteligente – a publicat o nouă ediție a modelului său de licitație utilizat pe scară largă pentru iluminatul exterior. Modelul a fost lansat la Congresul Mondial Smart City Expo în Noiembrie la Barcelona, noul „ Model de licitație TALQ ”, ediția 4 este acum disponibil în limbile engleză și chineză, iar de la începutul anului 2025 se așteaptă să fie disponibil și în alte limbi. Acest document actualizat înlocuiește fostul „Ghid de buzunar pentru licitații privind iluminatul exterior inteligent”, oferind orașelor și municipalităților un proces simplificat pentru elaborarea de licitații care să acorde prioritate soluțiilor deschise, interoperabile și care să răspundă exigențelor viitorului în ceea ce privește iluminatul stradal inteligent de la mai mulți furnizori.Proiectarea și implementarea rețelelor de iluminat exterior (RIE), cunoscute și sub denumirea de sisteme de control al iluminatului stradal, reprezintă un demers complex și extrem de tehnic. Orașele trebuie să abordeze cazuri de utilizare unice și cerințe specifice, însă expertiza în acest domeniu este adesea insuficientă. Pentru mulți funcționari municipali, elaborarea unui caiet de specificații tehnice pentru iluminatul stradal poate fi o sarcină unică în carieră, care ridică întrebări hotărâtoare precum: Cum putem asigura un sistem de iluminat exterior care să răspundă exigențelor viitorului? Ce caracteristici vor maximiza economiile de energie? Ce rapoarte de întreținere pot contribui la reducerea costurilor operaționale? Transpunerea acestor obiective strategice în specificații tehnice pentru un document de licitație poate fi o provocare.Recunoscând această provocare în urmă cu aproape un deceniu, consorțiul TALQ și-a propus să simplifice procesul. În 2015, a publicat primul său „Ghid de buzunar pentru iluminatul inteligent de exterior”, un instrument practic pentru a ajuta orașele să se concentreze asupra nevoilor lor specifice, valorificând în același timp cunoștințele experților în sisteme de iluminat exterior de ultimă generație. Ediția 4 lansată recent, redenumită acum Modelul de licitație TALQ, se bazează pe această fundație cu actualizări și îmbunătățiri semnificative.Un model cuprinzător pentru orașe și alte părți interesateNoul model de licitație TALQ se inspiră din licitațiile reale pentru rețele de iluminat exterior realizate de marile orașe din întreaga lume. Acesta este conceput pentru a ajuta orașele, municipiile, utilitățile, operatorii și dezvoltatorii de proiecte să își creeze propriile licitații cu un efort redus și o mai mare încredere în realizarea exhaustivității. Modelul de licitație TALQ ajută și vânzătorii de sisteme de iluminat stradal, deoarece aceștia pot reduce efortul de participare la licitații în diferite țări în același timp.Principalele caracteristici ale ediției 4 a modelului de licitație TALQ includ cerințe tehnice, exemple de formulare pentru a ajuta la redactarea unui document de licitație complet și potrivit la nivel mondial, disponibil în prezent în engleză și chineză, urmând ca la începutul anului 2025 să fie disponibil și în alte limbi. Cu această ultimă actualizare, consorțiul TALQ continuă să sprijine orașele în adoptarea de soluții inteligente, eficiente și durabile pentru iluminat exterior, promovând în același timp o piață deschisă și interoperabilă pentru aplicațiile pentru orașe inteligente.Ca și în edițiile anterioare, modelul de licitație TALQ poate fi descărcat gratuit de pe site-ul Consorțiului.

