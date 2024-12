Intelligente Ausschreibungen für Straßenbeleuchtung sorgen für zukunftssichere ‚Smart Cities‘

Die vollständig überarbeitete Mustervorlage für Straßenbeleuchtungs-Ausschreibungen des TALQ Konsortiums

TALQ veröffentlicht eine aktualisierte und erweiterte Ausgabe 4 seiner Musterausschreibungsvorlage

PISCATAWAY, NJ, UNITED STATES, December 16, 2024 / EINPresswire.com / -- Das TALQ Konsortium, das mit dem Smart City Protocol einen globalen Schnittstellenstandard für Smart City-Anwendungen entwickelt hat, hat eine neue Ausgabe seiner weit verbreiteten Ausschreibungsvorlage für Außenbeleuchtung veröffentlicht. Pünktlich zur Eröffnung des Smart City Expo World Congress (SCEWC) im November in Barcelona ist das neue ' TALQ Tender Template ' Edition 4 auf Englisch und Chinesisch vorgestellt worden. Weitere Sprachen sind für Anfang 2025 angekündigt. Dieses umfassend aktualisierte Dokument ersetzt den früheren ‚Leitfaden für Ausschreibungen intelligenter Straßenbeleuchtung‘ und bietet Städten und Gemeinden einen vorstrukturierten Prozess mit Textbausteinen für die Erstellung von Ausschreibungen, die zukunftssicheren, interoperablen und offenen Lösungen für intelligente Straßenbeleuchtung den Vorzug geben.Die Planung und Implementierung von Außenbeleuchtungsnetzwerken (OLN), auch bekannt als Straßenbeleuchtungs-Steuerungssysteme, ist ein komplexes technisches Unterfangen. Die Städte müssen ihre individuellen Anforderungen spezifizieren, doch das Fachwissen auf diesem Gebiet ist oft rar. Für viele der Verantwortlichen im öffentlichen Dienst ist die Erstellung einer Ausschreibung für Straßenbeleuchtung eine Aufgabe, die nur einmal in ihrem Arbeitsleben vorkommt. Es werden tiefgreifende Fragen aufgeworfen, wie zum Beispiel: Wie können wir ein zukunftssicheres Außenbeleuchtungssystem sicherstellen? Mit welchen Merkmalen lassen sich Energieeinsparungen maximieren? Welche Wartungsberichte können helfen, Betriebskosten zu senken? Die Übersetzung dieser strategischen Ziele in technische Spezifikationen in einem Ausschreibungsdokument kann zur Herausforderung werden.Vor fast zehn Jahren hat das TALQ Konsortium diese Problematik erkannt und begonnen, den Prozess für Städte und Kommunen zu vereinfachen. Im Jahr 2015 veröffentlichte TALQ seinen ersten ‚Leitfaden für Ausschreibungen intelligenter Straßenbeleuchtung‘, ein praktisches Dokument, das Städten erlaubt hat, sich ganz auf ihre spezifischen Bedürfnisse zu konzentrieren und einfach auf Expertenwissen über moderne Außenbeleuchtungssysteme zurückzugreifen. Die kürzlich veröffentlichte Ausgabe 4, die nun in TALQ Tender Template (TALQ Ausschreibungsvorlage) umbenannt wurde, enthält wichtige Aktualisierungen und Verbesserungen.Eine selbsterklärende Vorlage für Städte und andere InteressengruppenDie aktualisierte Mustervorlage basiert auf realen Ausschreibungen für Außenbeleuchtungsnetze von großen Städten weltweit. Sie wurde entwickelt, um Städten, Gemeinden, Versorgungsunternehmen, Betreibern und Projektentwicklern ein Werkzeug an die Hand zu geben, um ihre eigenen Ausschreibungen mit geringerem Aufwand und größerer Sicherheit im Hinblick auf die Vollständigkeit zu erstellen. Aber auch für Anbieter von Straßenbeleuchtungssystemen ist TALQs Ausschreibungsvorlage von Vorteil, da sie den Aufwand für die gleichzeitige Teilnahme an Ausschreibungen in verschiedenen Ländern reduzieren kann.Zu den Kernbereichen der Ausschreibungsvorlage Edition 4 gehören technische Anforderungen und Formulierungsbeispiele, die bei der Erstellung einer präzisen Ausschreibung helfen. Das Dokument ist derzeit auf Englisch und Chinesisch verfügbar, weitere Sprachen sollen Anfang 2025 erscheinen. Mit diesem jüngsten Update unterstützt das TALQ Konsortium weiterhin Städte bei der Einführung intelligenter, effizienter und nachhaltiger Außenbeleuchtungslösungen und fördert gleichzeitig einen gesunden Wettbewerb von interoperablen Smart-City-Anwendungen.Wie bisher steht die TALQ-Ausschreibungsvorlage zum kostenlosen Download auf der Website des Konsortiums zur Verfügung.

