Descubre Aragón en Miami, el destino soñado a tan solo una hora de Madrid y Barcelona

MIAMI, FL, UNITED STATES, December 12, 2024 / EINPresswire.com / -- Aragón, una de las regiones más diversas y atractivas de España, llegó a Miami el 11 de diciembre con un evento celebrado en Villa Woodbine, Coconut Grove, para mostrar su variada oferta turística. Este evento reunió a líderes del sector, invitados especiales y entusiastas de los viajes, ofreciendo una experiencia inmersiva con lo mejor de la cultura, gastronomía y aventura de esta región española.Los asistentes disfrutaron de una muestra de exquisitos vinos españoles, tapas, y charlas inspiradoras de líderes turísticos de Aragón, junto con la oportunidad de participar en un sorteo para ganar un viaje todo incluido a esta región, reconocida por su combinación única de historia, cultura y naturaleza.En 2023, España recibió 3,8 millones de turistas estadounidenses, lo que representó un 4,6% del total de turistas internacionales que llegaron al país. Los turistas de EE. UU. realizaron un gasto estimado de 7,8 mil millones de euros, equivalente al 7,2% del gasto total. Además, el 68,2% de la población de Miami habla español, lo que facilita la conexión de los viajeros de la ciudad con destinos españoles como Aragón.Aunque Cataluña (41%) y la Comunidad de Madrid (25%) son los destinos más visitados por los estadounidenses, Aragón se posiciona como un complemento ideal para quienes visitan estos destinos, ya que está a solo una hora en tren de alta velocidad desde Madrid o Barcelona, lo que lo convierte en una excelente opción para ampliar el recorrido por España.Jorge Moncada Iribarren, Director General de Turismo y Hostelería del Gobierno de Aragón, comentó: "Para Aragón, Miami representa un mercado clave en nuestro objetivo de diversificar el turismo internacional. Sabemos que los estadounidenses buscan experiencias auténticas y únicas, y en Aragón pueden encontrar una oferta que combina naturaleza, cultura y gastronomía en un entorno inigualable. Visitar Aragón permite a los viajeros descubrir un lugar lleno de sorpresas y autenticidad. Estamos entusiasmados por continuar construyendo lazos y atraer a más visitantes que descubran las maravillas que nuestra región tiene para ofrecer".Aragón destaca por su impresionante patrimonio histórico, con monumentos como el Castillo de Loarre y la Basílica del Pilar; sus pueblos con encanto como Albarracín, Aínsa y Alquézar; su gastronomía de calidad con productos como el aceite de oliva, la trufa negra y el jamón de Teruel; y su turismo de aventura con opciones como Dinópolis y el Parque Faunístico Lacuniacha. Además, Aragón ofrece siete estaciones de esquí en los Pirineos.Estas iniciativas de promoción se alinean con los esfuerzos de TURESPAÑA para resaltar la riqueza cultural y natural de Aragón, más allá de la oferta tradicional de sol y playa.Para más información, visita: Turismo de Aragón

