¡DESCUBRE EL ADELANTO EXCLUSIVO DE “CHAN CHAN” DE BUENA VISTA SOCIAL CLUB EN BROADWAY, DISPONIBLE AHORA!

En el teatro Schoenfeld de Broadway Las funciones preliminares iniciarán el viernes 21 de febrero 2025 El estreno oficial será el 19 de marzo de 2025

Este musical es un punto de inflexión para la cultura. Este es el show que he esperado toda mi vida. Es un gran honor y un gran placer, el formar parte de este mágico trabajo” — John Leguizamo, Productor Buena Vista Social Club

NEW YORK CITY, NY, UNITED STATES, December 12, 2024 / EINPresswire.com / -- El novedoso musical de Broadway, BUENA VISTA SOCIAL CLUB™, ha lanzado un vistazo exclusivo al proceso de grabación de la popular canción "Chan Chan". Disfruta la sesión de grabación detrás de las cámaras de "Chan Chan" en la serie de videos Buena Vista Social Club: The Journey to Broadway (El Camino a Broadway).El nuevo musical de Broadway comenzará sus presentaciones el viernes 21 de febrero de 2025 y se estrenará el miércoles 19 de marzo de 2025 en el Gerald Schoenfeld Theatre (236 West 45th St).Con un libreto de Marco Ramirez (Premio Drama Desk, The Royale), el director Saheem Ali (nominado al Tony por Fat Ham) dirige un elenco de visionarios artistas, incluyendo una banda de renombrados músicos de todo el mundo, para contar la legendaria historia de los artistas que grabaron el álbum original.BUENA VISTA SOCIAL CLUB™ presenta la conmovedora música de la época dorada de Cuba, con coreografía de Patricia Delgado y el ganador del Premio Tony Justin Peck (Illinoise, West Side Story de Steven Spielberg).“‘Chan Chan’ podría ser la canción más famosa del álbum Buena Vista Social Club”, dijo Sharenow. “Llega a tu alma de una manera que solo lo hace la mejor música. Ya sea que entiendas la letra o no, te toca instantáneamente”.El consultor musical Juan de Marcos González añade: “La música de Buena Vista Social Club es originaria de Cuba, pero es verdaderamente internacional. Se escucha en todo el mundo”.El productor John Leguizamo agregó, “Este musical es un punto de inflexión para la cultura, ya que presenta la génesis de toda la música latina. El nacimiento de la música y los conflictos que surgen alrededor de ella. Este es el show que he esperado toda mi vida. Es un gran honor y un gran placer, el formar parte de este mágico trabajo”. Concluyó Leguizamo.Adéntrate en el corazón de Cuba, más allá del brillo del Tropicana, en un lugar donde las trompetas vibrantes y las guitarras chisporroteantes encienden la pista de baile. Aquí nace el sonido de La Habana, y comienza el extraordinario viaje de una mujer.Inspirado en hechos reales, el nuevo musical de Broadway BUENA VISTA SOCIAL CLUB™ da vida, de manera emocionante, al álbum galardonado con el GRAMMYy narra la historia de las leyendas que lo vivieron. Una banda afro-cubana de clase mundial se une a un elenco sensacional en este relato inolvidable de supervivencia, segundas oportunidades y el extraordinario poder de la música.El elenco de la compañía de Broadway de BUENA VISTA SOCIAL CLUB™ ya está completo, con la incorporación de Justin Cunningham (Juan de Marcos), Andrew Montgomery Coleman, Carlos Gonzalez, Anthony Santos, Martín Sola y Tanairi Sade Vásquez, quienes se unen a los ya anunciados Natalie Venetia Belcon (Omara), Julio Monge (Compay), Mel Semé (Ibrahim), Jainardo Batista Sterling (Rubén), Isa Antonetti (joven Omara), Da’von T. Moody (joven Compay), Wesley Wray (joven Ibrahim), Leonardo Reyna (joven Rubén), Renesito Avich (Eliades), Ashley De La Rosa (joven Haydee), y Angélica Beliard, Carlos Falú, Héctor Juan Maisonet, Ilda Mason, Marielys Molina, y Sophia Ramos.La banda de BUENA VISTA SOCIAL CLUB™ está conformada por Marco Paguia (Piano, Director Musical), David Oquendo (Guitarra), Gustavo Schartz (Bajo), Hery Paz (Vientos), Eddie Venegas (Trombón), Jesús Ricardo (Trompeta), Javier Díaz (Percusión), Mauricio Herrera (Percusión) y Román Díaz (Percusión).La banda de BUENA VISTA SOCIAL CLUB™ cuenta con la supervisión musical de Dean Sharenow, orquestaciones, arreglos y dirección musical de Marco Paguia, arreglos adicionales de Javier Díaz y David Oquendo, y la consulta musical de Juan de Marcos y David Yazbek.BUENA VISTA SOCIAL CLUB™ cuenta con escenografía de Arnulfo Maldonado, vestuario de Dede Ayite, iluminación de Tyler Micoleau, sonido de Jonathan Deans, pelucas, arreglo de cabello y maquillaje de J. Jared Janas, y el casting a cargo de Tara Rubin Casting; Xavier Rubiano, CSA; Frankie Ramírez. Arabella Powell se desempeña como Gerente de Producción de Escena.BUENA VISTA SOCIAL CLUB™ es una producción de Broadway de Orin Wolf, John Styles, Barbara Broccoli, Atlantic Theater Company, Luis Miranda, LaChanze y John Leguizamo, con el productor ejecutivo Allan Williams.BUENA VISTA SOCIAL CLUB™ tuvo su estreno mundial en el Atlantic Theater Company de la ciudad de Nueva York en diciembre de 2023 y fue nominada como mejor musical por las organizaciones Drama League y Outer Critics Circle.Los boletos disponibles en www.buenavistamusical.com BUENA VISTA SOCIAL CLUB™ es tanto el nombre de este extraordinario grupo de músicos como el título del álbum, grabado en tan solo siete días en 1996. El trío compuesto por el líder de la banda cubana Juan de Marcos González, el productor y guitarrista estadounidense Ry Cooder, y el productor británico y dueño de la discográfica Nick Gold, reunió a un grupo improvisado de músicos cubanos en los estudios EGREM de la Habana, con un aire de los años 50. Desde las primeras sesiones de grabación, quedó claro que algo muy especial estaba sucediendo. Sin embargo, nadie podría haber predicho que Buena Vista Social Club™ se convertiría en un fenómeno mundial: ganó un Grammy en 1997 y, con más de 8 millones de copias vendidas, superó las ventas de cualquier otro disco del mismo género. El reconocimiento al álbum original elevó a sus artistas (incluidos Ibrahim Ferrer, Rubén González y Omara Portuondo) al estatus de superestrellas, inspiró una película galardonada de Wim Wenders, y contribuyó a popularizar la rica herencia musical de Cuba. Producido por Ry Cooder para World Circuit, la naturaleza intemporal de la música y la extraordinaria vitalidad de los experimentados intérpretes han asegurado que este álbum sea considerado una de las grabaciones más emblemáticas del siglo XX.

