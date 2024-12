Pertama kali di Industri, Mavenir dan Boost Mobile Meraih Validasi dan Memulai Layanan Komersial untuk Serah Terima Open RAN Antarvendor pada Jaringan Boost Mobile di AS

Solusi Open RAN dihubungkan melalui antarmuka 3GPP Xn di dalam infrastruktur 5G Boost Mobile untuk menghadirkan mobilitas yang lancar

Pelanggan Boost Mobile menikmati layanan tanpa gangguan dan konsisten di area yang menggunakan vendor Open RAN campuran

RICHARDSON, Texas, Dec. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir dan Boost Mobile (sebelumnya DISH Wireless) mengumumkan serah terima Open RAN antarvendor yang menggunakan antarmuka 3GPP Xn di seluruh Jaringan Boost Mobile. Tonggak pencapaian ini menunjukkan interoperabilitas yang lancar antara vendor radio Open RAN (O-RAN) yang berbeda, yang merupakan bukti penting bahwa penyebaran O-RAN di dunia nyata tidak hanya dimungkinkan tetapi juga berkembang dengan baik.

Antarmuka Xn, sebagaimana ditentukan oleh 3GPP untuk 5G NR, memfasilitasi komunikasi antara node RAN dari vendor yang berbeda, yang memastikan kelangsungan panggilan tanpa gangguan dan pengalaman pengguna yang lancar. RAN dengan antarmuka eksklusif membatasi operator untuk bergantung pada jaringan bersumber tunggal yang terbatas pada penyebaran regional. Antarmuka Xn memungkinkan untuk interkoneksi pada node RAN terbuka dan tertutup, yang mendorong interoperabilitas yang lebih besar dan fleksibilitas vendor di seluruh wilayah yang sama.

Validasi yang diraih oleh Mavenir, vendor radio pihak ketiga, dan Boost Mobile menyoroti kematangan dalam 3GPP dan O-RAN serta kemungkinan untuk mewujudkan lingkungan multivendor sepenuhnya. Dengan memanfaatkan antarmuka terbuka dan interoperabilitas yang mulus, teknologi O-RAN memastikan bahwa perangkat seluler dapat beralih secara mulus antara komponen jaringan yang berbeda tanpa memengaruhi pengalaman pengguna. Pelanggan Boost Mobile dapat menikmati layanan tanpa gangguan dan konektivitas yang konsisten, karena jaringan terbukti mampu menangani transisi mobilitas antara solusi vendor O-RAN yang berbeda secara lancar, tanpa gangguan apa pun.

Keberhasilan implementasi serah terima antarvendor merupakan contoh nilai antarmuka terbuka dan potensi untuk arsitektur Open RAN. Hal ini menunjukkan bagaimana antarmuka terbuka memfasilitasi fleksibilitas dalam memilih dan mengintregasikan komponen dari beberapa vendor, yang mengurangi ketergantungan pada sumber tunggal, menurunkan biaya, dan mempercepat kemajuan jaringan melalui interoperabilitas yang cepat dan kolaborasi vendor. Peran Mavenir dan Boost Mobile dalam tonggak pencapaian ini tidak hanya menyoroti kepemimpinan industri di bidang solusi Open RAN, tetapi juga memperkuat komitmen mereka untuk memberikan solusi konektivitas unggul yang meningkatkan pengalaman pengguna.

“Di Boost Mobile, kami meyakini bahwa kekuatan Open RAN dapat mendorong inovasi dan meningkatkan pengalaman pengguna,” ucap Eben Albertyn, Kepala Staf Teknologi, Boost Mobile. “Dengan merangkul standar terbuka dan interoperabilitas, kami, dengan bantuan dari Mavenir dan vendor radio pihak ketiga lainnya, tidak hanya membangun jaringan yang lebih fleksibel; kami membuka jalan menuju masa depan yang terhubung dimana setiap pelanggan dapat menikmati konektivitas lancar di seluruh jaringan Boost Mobile.”

“Pencapaian ini menandai tonggak pencapaian besar dalam evolusi Open RAN, yang dimungkinkan melalui kolaborasi dengan Boost Mobile,” ucap Pardeep Kohli, Presiden, Kepala Staf Eksekutif, Mavenir. “Dengan memungkinkan serah terima antarvendor yang lancar, Mavenir menunjukkan bagaimana Open RAN menyediakan jaringan yang fleksibel, hemat biaya, dan dapat dioperasikan bersama. Tonggak pencapaian ini menggarisbawahi komitmen kami untuk memberdayakan operator untuk membangun jaringan yang tidak bergantung pada vendor, yang memastikan konektivitas yang dapat diskalakan dan berkualitas tinggi bagi pelanggan mereka.”

Tentang Mavenir

Mavenir sedang membangun masa depan jaringan saat ini dengan solusi berteknologi AI dan berbasis cloud yang memiliki desain ramah lingkungan, yang meningkatkan kemampuan operator dalam mewujudkan manfaat dari 5G, serta mencapai jaringan yang cerdas, otomatis, dan dapat diprogram. Sebagai pelopor Open RAN dan disruptor industri yang sudah terbukti, solusi yang meraih penghargaan milik Mavenir menyediakan otomatisasi dan monetisasi di seluruh jaringan seluler secara global dengan mempercepat transformasi jaringan perangkat lunak untuk lebih dari 300 Penyedia Layanan Komunikasi di lebih dari 120 negara yang melayani lebih dari 50% pelanggan di dunia. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.mavenir.com

Kontak Humas Mavenir:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.