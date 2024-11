Tennis Ass Dominic Stricker baut auf Omni Hypnosis

Meierhans Fotografie / Swiss Open Gstaad 2024 OMNI Hypnosis International

Auch im Tennis gilt – der Sieg beginnt im Kopf!

ZURICH, SWITZERLAND, November 18, 2024 / EINPresswire.com / -- Auch im Tennis gilt – der Sieg beginnt im Kopf! Deshalb bauen immer mehr Spitzensportler auf die Sporthypnose von OMNI.Gerade im Tennis ist mentale Stärke entscheidend, da das Spiel nicht nur körperliche und konditionelle Stärke fordert, sondern auch grössere mentale Herausforderungen mit sich bringt. Sporthypnose kann im Tennis helfen, indem sie mentale Blockaden löst, das Selbstvertrauen stärkt und die Konzentration verbessert.Sie ermöglicht es, unter Druck ruhig zu bleiben, Ängste zu überwinden und das Spiel im Kopf besser zu steuern. Auch die so wichtige Regeneration nach grossen Anstrengungen kann intensiviert werden. Aus diesem Grund ist der neue Stern am Tennishimmel, der Schweizer Dominic Stricker, seit Herbst 2024 unser neuer Markenbotschafter bei OMNI Hypnosis.Die grösste Leidenschaft von Dominic war schon immer das Tennis. Bei den US Open, im Jahr 2023, gelang ihm erstmals der Einzug in das Achtelfinale eines Grand-Slam-Turniers, und er erreichte die Top 100 der Weltrangliste. Es folgten weitere Erfolge, bis er Ende 2023, verletzungsbedingt, ein halbes Jahr Pause machen musste. Jetzt ist er wieder fit und bereit, mit der Hilfe von OMNI Hypnosis, weitere Erfolge zu feiern; OMNI Hypnosis International doch das führende Institut im Bereich der Sporthypnose.„Wir von OMNI sind stolz darauf, ausgewählte Partnerschaften mit herausragenden Sportpersönlichkeiten zu pflegen, die unsere Werte teilen. Unsere Markenbotschafter zeichnen sich durch ihre Leidenschaft für den Erfolg, ihre Fairness, Ehrlichkeit, Bodenständigkeit, Hartnäckigkeit, Verlässlichkeit, Dynamik, Offenheit und ihr sympathisches Auftreten aus – Werte, die wir ebenfalls hochhalten. Deshalb freuen wir uns sehr über die neue Zusammenarbeit mit Dominic Stricker“.Mehr Infos unter:

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.