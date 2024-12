Axxel Acts as Exclusive Advisor to Tech- Alliage of Montreal.

Tech-Alliage has been acquired by Smile Innovations Group of Vancouver BC.

MONTREAL, QC, CANADA, December 9, 2024 /EINPresswire.com/ -- Tech- Alliage has been acquired by Smile Innovations Group of Vancouver BC. Under the leadership of Simon Leclerc and Marie-Lyne Coté, Tech-Alliage became a leader in the dental laboratory industry.

“We were highly impressed by the Axxel team, who acted as seasoned and dedicated advisors in mergers and acquisitions. Their professionalism and commitment ensured a smooth and enjoyable process for the sale of Tech-Alliage to Smile Innovations,” shared Simon Leclerc and Marie-Lyne Côté.

They added: “A heartfelt thank you to the entire Axxel team for your efforts and unwavering support!”

For his part, Nizar Loukil, Senior Director of Axxel’s Mergers and Acquisitions division, expressed his gratitude to Mr. Leclerc and Madam Côté of Tech-Alliage for entrusting his team as advisors in the marketing and sale process of their company. Tech-Alliage's focus on advanced manufacturing techniques and the progressive adoption of digital dental technologies perfectly aligns with Smile Innovations' vision of driving growth through innovation.

About Axxel

We are a boutique firm specializing in SME mergers and acquisitions.

We create a unique moment in a company’s history by bringing people together to ensure our clients’ most valuable assets are showcased at their true worth. Our approach is distinctive, and our multidisciplinary team spares no effort in securing the best deal for your organization.

Axxel agit comme aviseur exclusif à Tech Alliage de Montréal.

Tech Alliage a été acquis par Smile Innovations Group de Vancouver, CB. Sous la direction de Simon Leclerc et Marie-Lyne Côté Tech Alliage est devenu, chef de file dans l’industrie des laboratoires dentaires.

« Nous avons grandement apprécié l'équipe d'Axxel comme conseillers chevronnées en fusions et acquisitions d’entreprises leurs professionnalisme et dévouement ont contribué à la vente de notre entreprise Tech-Alliage à Smile-Innovation dans un processus fluide et agréable » expriment Simon Leclerc et Marie-Lyne Côté de Tech Alliage.

Ils ont rajouté : « À toute l’équipe Axxel, merci encore pour vos efforts et votre gentillesse ! »

Nizar Loukil, directeur principal de la division des fusions et acquisitions chez Axxel, a également exprimé sa gratitude envers Monsieur Leclerc et Madame Côté pour la confiance accordée à son équipe dans le cadre de la mise en marché et de la vente de leur entreprise. Il a souligné que l’accent mis par Tech Alliage sur les techniques de fabrication avancées et l’intégration des technologies dentaires numériques correspond parfaitement à la vision de Smile Innovations de favoriser la croissance par l’innovation.

À propos d'Axxel

Nous sommes un cabinet boutique spécialisé dans les fusions et acquisitions de PME.

Nous façonnons un moment unique dans l'histoire d'une entreprise en rassemblant les gens pour s'assurer que les actifs les plus précieux de nos clients soient vus à leur juste valeur.

Notre approche est unique et notre équipe multidisciplinaire ne recule devant rien pour signer la meilleure entente pour votre organisation.

